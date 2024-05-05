Уплата долга вместо умершего родственника

Законопроект о таких изменениях уже зарегистрирован в Верховной Раде и если его примут, тогда украинцы не смогут отказываться от наследства, если у умершего наследодателя есть обязательства перед кредиторами.

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Как отмечается в пояснительной записке законопроекта, такие действия происходят "с нарушением принципов добродетели и добросовестности в гражданских правоотношениях" для того, чтобы скрыть активы, которые могут взыскать кредиторы умершего.

Обратите внимание! Считается, что родственник умершего, который постоянно проживал с ним на время открытия наследства, принял наследство, если не заявил у нотариуса об отказе от него. На это дается 6 месяцев со дня смерти наследодателя.

Что делать, если принял наследство

Если лицо приняло наследство при наличии кредита у умершего наследодателя, тогда ему придется оплатить долг.