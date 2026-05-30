Однакові права для батьків: що таке модель спільної опіки та кому вона підходить

У сімейному праві давно є норма про однаковий розподіл прав та обов'язків щодо виховання та догляду за дитиною між обома батьками. У таких питаннях навіть після розлучення батьків пріоритетом визначається психологічне благополуччя дитини.

Що передбачає модель спільної опіки?

Під час розлучення колишнє подружжя визначає час, коли кожен з батьків буде виховувати дитину. Суд призначає однаковий розподіл прав та обов'язків щодо догляду за дитиною, який і називається "спільною опікою". Дитина може по черзі проживати з кожним з батьків, якщо це залишається в її інтересах. Про це розповіла адвокатка Леся Дубчак.

За словами експертки, зараз на перший план ставиться благополуччя дитини під час вирішення спорів сімейного права. Принцип рівності батьківських прав застосовується, якщо батьки можуть виховувати дитину й не загрожують її життю та здоров'ю.

Спільна опіка передбачена Конвенцією про права дитини. По-справжньому практичне застосування суд у Львівській області застосував у справі №465/6496/19.

Ця судова практика чітко затвердила правила спільної опіки. Діти цього колишнього подружжя отримали змогу проживати почергово з кожним з батьків по два тижні, починаючи від ранку неділі.

По завершенню двох тижнів, протягом яких діти проживали з батьком чи матір'ю, той з батьків, з ким вони проживали, зобов'язаний супроводити (привезти) дітей до місця проживання іншого з батьків та передати під фізичну опіку іншого з батьків,

– постановив суд.

Як зазначила адвокатка Дубчак, цей випадок показав, що в Україні можна застосовувати норми Конвенції про права дитини. Але при цьому спільна фізична опіка не може розглядатися як універсальна або пріоритетна модель вирішення спору. Суд може призначити такий вид виховання дитини, враховуючи конкретні обставини справи, індивідуальні характеристики дитини та фактичну здатність батьків виховувати сина чи доньку без шкоди їхній стабільності та розвитку.

Що варто знати про сплату аліментів на дитину?

В Україні аліменти можна стягнути через судовий наказ або позовну заяву, причому на одну дитину зазвичай призначають 25% від заробітку платника. При чому виплати на дитину можна вимагати, доки пара перебуває у шлюбі, але не проживають разом, або ж одночасно зі шлюборозлучним процесом та вже після розлучення.

При цьому, батьки зобов'язані не лише сплачувати основні аліменти, але й брати участь у додаткових витратах на дитину – на лікування, розвиток здібностей, навчання чи реабілітацію.

У проєкті нового Цивільного кодексу законодавці пропонують ввести 6-місячний строк позовної давності для стягнення пені за несплату аліментів. У коментарі 24 Каналу адвокатка Юлія Мартем'янова зауважила, що це створить необхідність регулярно подавати нові позови. Крім того, строк стягнення аліментів через виконавчий документ, імовірно, скоротять з 10 до 3 років.