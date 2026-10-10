Існує кілька шляхів: як оформити статус УБД, якщо його не дали автоматично

Українські військові, звільнені у запас, та добровольці можуть оформити статус учасника бойових дій. Якщо дані внесла уповноважена особа військової частини, то його нададуть автоматично. В іншому випадку службовець може оформити статус за власною ініціативою.

Варіанти отримання статусу УБД

Статус учасника бойових дій підтверджує безпосередню участь у захисті країни від російської агресії. Отримати його можуть військовослужбовці, добровольці та інші захисники, які виконували бойові завдання у визначені законодавством періоди. Зараз в Україні діє кілька механізмів оформлення статусу, щоб захисникам не доводилося витрачати час на зайві бюрократичні процедури. Основний порядок надання прописано в Постанові Кабінету Міністрів №413.

У багатьох випадках статус надається автоматично без особистої заяви військовослужбовця. Уповноважена особа військової частини самостійно подає відомості про виконання бойових розпоряджень до Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Якщо всі дані вже внесені командуванням, збирати документи самостійно не потрібно. Це вже є підтвердженням участі людини в захисті країни й, відповідно, її права на статус учасника бойових дій.

Якщо його не надали автоматично, військовослужбовець може звернутися із заявою особисто. Для цього необхідно надати документи, які підтверджують безпосередню участь у бойових діях або заходах із захисту України.

Залежно від категорії та відомства документи розглядає відповідна комісія,

– повідомили в Житомирському обласному ТЦК і СП.

Своє право не втрачають і вже звільнені зі служби військові. Для них процедура залежить від структури, де вони працювали. Якщо людина служила в Збройних силах України, то розв'язати питання щодо отримання статусу УБД можна через територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Також можна звернутися безпосередньо до комісії свого відомства.

Звертаємо увагу! Окремий порядок діє для добровольців, які захищали Україну у складі добровольчих формувань. Вони можуть подати заяву та підтвердні документи через Центри надання адмінпослуг або безпосередньо до Міністерства у справах ветеранів. Після схвалення рішення відомості вносять до реєстру, а військовому видають посвідчення.

Які пільги дає статус учасника бойових дій

Нагадаємо, що наявність посвідчення УБД відкриває доступ до багатьох державних гарантій, які суттєво заощаджують сімейний бюджет. Так захисники мають право на 75% знижки при оплаті житлово-комунальних послуг, газу та електроенергії без урахування сукупного доходу родини.

Інші пільги учасникам бойових дій теж передбачені. Вони мають право отримувати безоплатні ліки за рецептом, отримувати послуги із зубопротезування поза чергою. Тим учасникам війни, які працюють, мають платити 100% суми лікарняних незалежно від стажу та надавати додаткові 14 днів оплачуваної відпустки на рік.

Чоловіки зі статусом УБД можуть виходити на пенсію у 55 років за наявності 25 років стажу. Жінки натомість звільняються у 50 років, якщо є 20 років стажу.

До слова, комісія має ухвалити рішення про надання статусу протягом одного місяця. Військові, які потрапили у полон, також можуть отримати цей статус, але лиш якщо не здалися ворогу не добровільно.