Судові витрати можна повернути: хто платить після виграної справи

Судовий процес часто обходиться недешево. Окрім обов'язкових зборів, сторонам нерідко доводиться оплачувати послуги адвокатів, експертів, перекладачів та інші витрати. Водночас після перемоги в суді більшість цих коштів можна повернути.

Що входить до судових витрат

Судові витрати складаються із судового збору та інших платежів, безпосередньо пов'язаних із розглядом справи, пояснює Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції.

Розмір судового збору залежить від виду справи, ціни позову та прожиткового мінімуму, встановленого на 1 січня року подання позову.

До пов'язаних із судовим розглядом зараховують витрати:

на оплату послуг адвоката;

проведення експертиз;

залучення перекладачів чи спеціалістів;

та на витребування або дослідження доказів.

Їхній розмір залежить від складності справи, обсягу необхідних процесуальних дій тощо.

Якщо ці витрати були дійсно необхідними для розгляду справи, можна вимагати їх компенсувати.

Хто платить після виграшу справи

За загальним правилом витрати компенсує сторона, яка програла справу. Однак є кілька важливих нюансів:

Якщо суд повністю задовольнив позов, відповідач повинен відшкодувати позивачу судові витрати.

Якщо позов задовольнили лише частково, витрати розподіляють між сторонами пропорційно.

У разі відмови в позові вже позивача можуть зобов'язати компенсувати витрати відповідача.

Водночас суд може відступити від цього правила, якщо одна зі сторін затягувала процес, зловживала своїми правами або діяла недобросовісно.

Чи компенсують оплату адвоката

Сторона, якій відмовили у задоволенні позову, або відповідач у разі його задоволення має компенсувати гроші, витрачені на послуги адвоката. Але лише за умови, що витрати підтверджені документами та є обґрунтованими.

Верховний Суд у справі №910/11845/23 наголосив, що суд оцінює не лише сам факт оплати, а й розумність заявленої суми. Враховуються:

складність справи;

обсяг виконаної роботи;

витрачений час;

та ринкова вартість юридичних послуг.

Витрати на залучення свідків, послуги експертів та перекладачів, на збирання та дослідження доказів теж підлягають відшкодуванню.

Щоб отримати компенсацію, необхідно надати суду договір з адвокатом, платіжні документи, акти виконаних робіт та інші підтвердження понесених витрат. При цьому потрібно довести, що кошти фактично сплатили.

Таким чином, після виграшу справи можна повернути більшість судових витрат, але лише за умови, що вони документально підтверджені та визнані судом обґрунтованими.

Нагадаємо, у 2026 році в Україні змінилися ставки судового збору, оскільки з 1 січня встановлений новий прожитковий мінімум для працездатних осіб, до якого вони прив'язані.