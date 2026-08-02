Что входит в судебные издержки

Судебные расходы состоят из судебного сбора и других платежей, непосредственно связанных с рассмотрением дела, поясняет Восточное межрегиональное управление Министерства юстиции.

Размер судебного сбора зависит от вида дела, суммы иска и прожиточного минимума, установленного на 1 января года подачи иска.

К расходам, связанным с судебным разбирательством, относятся:

на оплату услуг адвоката;

проведение экспертиз;

привлечение переводчиков или специалистов;

а также на истребование или исследование доказательств.

Их размер зависит от сложности дела, объема необходимых процессуальных действий и т. п.

Если эти расходы были действительно необходимы для рассмотрения дела, можно потребовать их компенсации.

Кто платит после выигрыша дела

По общему правилу расходы возмещает сторона, проигравшая дело. Однако есть несколько важных нюансов:

Если суд полностью удовлетворил иск, ответчик должен возместить истцу судебные расходы.

Если иск удовлетворили лишь частично, расходы распределяются между сторонами пропорционально.

В случае отказа в иске истца могут обязать возместить расходы ответчика.

В то же время суд может отступить от этого правила, если одна из сторон затягивала процесс, злоупотребляла своими правами или действовала недобросовестно.

Компенсируются ли расходы на адвоката

Сторона, которой отказали в удовлетворении иска, или ответчик в случае его удовлетворения должен возместить средства, потраченные на услуги адвоката. Но только при условии, что расходы подтверждены документами и являются обоснованными.

Верховный Суд в деле № 910/11845/23 подчеркнул, что суд оценивает не только сам факт оплаты, но и разумность заявленной суммы. Учитываются:

сложность дела;

объем выполненной работы;

затраченное время;

а также рыночная стоимость юридических услуг.

Расходы на привлечение свидетелей, услуги экспертов и переводчиков, на сбор и исследование доказательств также подлежат возмещению.

Чтобы получить компенсацию, необходимо предоставить суду договор с адвокатом, платежные документы, акты выполненных работ и другие подтверждения понесенных расходов. При этом нужно доказать, что средства были фактически уплачены.

Таким образом, после выигрыша дела можно вернуть большую часть судебных расходов, но только при условии, что они документально подтверждены и признаны судом обоснованными.

Напомним, в 2026 году в Украине изменились ставки судебного сбора, поскольку с 1 января установлен новый прожиточный минимум для трудоспособных лиц, к которому они привязаны.