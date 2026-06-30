З віком виплати зростають: Мін'юст нагадав про розмір аліментів в Україні

Аліменти в Україні сплачуються у визначеному розмірі, однак під час призначення виплат суд враховує кожну конкретну ситуацію. Член родини, який зобов'язаний платити аліменти, робить це до 18-річчя дитини.

В Україні встановлено мінімальний та максимальний розмір аліментів

Батьки зобов'язані забезпечувати дитину всім необхідним для її навчання й розвитку, навіть якщо вони живуть окремо. Аліменти дозволяють виконувати цей обов'язок. Про це повідомляє Міністерство юстиції.

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Так закон визначає, що одна дитина гарантовано має отримувати не менше, ніж 50% прожиткового мінімуму безпосередньо для її віку. Якщо дитині менше, ніж 6 років, то аліменти складають 1 408 гривень 50 копійок. А від 6 до 18 років розмір зростає до 1 756 гривень.

Крім того, суд може визначити розмір аліментів, залежно від доходу платника, якщо він відмовляється підтримувати дитину добровільно. Але така виплата не може бути більшою за 10 прожиткових мінімумів на дитину відповідно до її віку.

У відомстві кажуть, що аліменти рекомендовано призначати в розмірі:

2 817 гривень для дитини до 6 років;

3 512 гривень для дитини 6 – 18 років.

При цьому, розмір аліментів можна збільшити або зменшити, якщо в платника змінилися фінансові чи сімейні обставини. Також роль можуть грати особливі потреби дитини, якщо вони обґрунтовані.

Зробити це можна як у разі встановлення розміру аліментів рішенням суду, так і тоді, коли цей розмір визначено в результаті домовленості між батьками у нотаріально посвідченому договорі,

– йдеться в повідомленні.

Для цього може знадобитися додаткове рішення суду, або добровільна домовленість, якщо є договір. При цьому в другому випадку додатковий договір потрібно засвідчити в нотаріуса.

Зауважимо, що аліменти батьки можуть сплачувати й повнолітній дитині, якщо вона потребує допомоги на навчання чи на інші важливі потреби. Проте тут є обмеження – виплати дитина може отримувати до 23 років.

Загалом, щоб визначити час зобов'язання й розмір аліментів судом враховується стан здоров'я та матеріальне становище дитини та платника аліментів. Крім того, роль грає наявність у платника інших дітей, чи непрацездатних родичів, а також інші обставини.

Тому важливо пам'ятати, що розмір аліментів залежить не лише від віку дитини, а й від матеріального становища батьків. Закон загалом дозволяє переглянути суму виплат, але головним принципом залишається забезпечення найкращих інтересів дитини.

Що ще варто знати про аліменти?

Визначення розміру аліментів залежно від доходу члена родини, який їх сплачує, відбувається через суд після подання позовної заяви про стягнення аліментів до суду. На одну дитину присуджується одна чверть від доходу, на двох – одна третина, а на трьох та більше – половина.

Судова практика показує, що батьки мають добре обґрунтувати додаткові виплати на дитину, які не входять в розмір аліментів. Тобто варто доводити наявність особливих обставин і зазначати реальний або прогнозований розмір витрат.