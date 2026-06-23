Чи визнав Верховний Суд спільне право на майно?

Як йдеться в матеріалах справи, шлюб чоловіка й жінки був зареєстрований у 1989 році. У 2008 році подружжя придбало будинок за спільні кошти, а зареєстрували його на чоловіка. Як наслідок, жінка лише через суд могла довести своє право на половину майна. Проте одна деталь, яка з'ясувалася під час вивчення справи №446/1842/18, могла завадити поділу.

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Жінка розповідала, що чоловік фактично проганяв її з будинку, який вони придбали разом у шлюбі. Саме тому вона вважала, що має право на половину будинку, який має визнаватися спільним майном подружжя.

З'ясувалося, що будинок придбали коштом кредиту, який чоловік брав на себе. Будинок тривалий час був у іпотеці, а у 2018 році гроші з родини через суд вимагав вже новий кредитор.

Далі жінка подала позов про поділ майна подружжя. Своєю чергою кредитор стверджував, що таким чином родина намагалася не допустити звернення та завадити виконанню майбутнього судового рішення про стягнення заборгованості.

Позов жінки попри все підтримав суд першої інстанції. У відомстві затвердили, що жінка має право на половину будинку, бо його придбали у шлюбі.

Скаргу подала особа, яка стала кредитором. Вона посилалася на те, що не була залучена до розгляду справи, хоча є зацікавленою стороною.

У Львівському апеляційному суді такі доводи підтримали й з огляду на це скасували попереднє рішення. Суддя визнав, що подружжя дійсно скористалося ситуацією та поділило майно для ухилення від виконання зобов’язань перед кредитором. Усе це при тому, що жінка знала про існування кредиту. Тож у рішенні суду першої інстанції порушувалися права та інтереси кредитора.

Крапку поставив Верховний Суд

Верховний Суд вирішив залишити в силі поділ майна, як це постановив суд першої інстанції. Він посилався на статтю 60 Сімейного кодексу України про презумпцію спільності права власності подружжя на майно. За правилами, той з подружжя, хто заперечує право на спільне володіння, має довести, чому інший не має такого права.

Ця справа відрізнялася від інших подібних через наявність іпотеки на будинок. Так важливим є те, що перехід майна до іншої особи не припиняє дію іпотеки. Тоді всю відповідальність за кредитним договором несе вже новий власник майна.

Тож жінка згідно з законом мала повне право отримати частину будинку, попри потребу сплачувати борг. Іпотека не перешкоджає поділу майна, якщо суд визначив таке право подружжя чи колишнього подружжя.

При цьому суд врахував, що на момент передачі будинку в іпотеку він вже належав подружжю на праві спільної власності.

При цьому Верховний Суд з'ясував, що в апеляційному суді не перевірили обставини щодо попередньої домовленості сторін з метою уникнення відповідальності за кредитним договором. Тобто такі висновки зовсім не мали підґрунтя.

Фактично Верховний Суд дозволив жінці володіти половиною будинку попри те, що він перебував у іпотеці. Таке рішення однаково захищає права співвласників майна та кредитора. Верховний Суд визнав справедливість рішення колег з Кам'янка-Бузького районного суду.

Що потрібно знати власникам і подружжю про поділ майна?

Подружжя має право самостійно домовитися про розподіл спільної власності або звернутися до суду. Поділу підлягають квартири, будинки, земельні ділянки, транспорт та інше майно, набуте під час шлюбу, якщо воно не належить до особистої приватної власності одного з подружжя.

Якщо згоди між парою немає або поділ технічно неможливий, спір вирішується в судовому порядку з урахуванням прав усіх співвласників.