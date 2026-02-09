Як відновити свідоцтво про народження, шлюб чи смерть

Втрата або пошкодження свідоцтва про народження, шлюб, зміну імені чи смерть не позбавляє можливості швидко отримати дублікат. Законодавство передбачає чітку та доступну процедуру повторної видачі таких документів як в Україні, так і за кордоном.

Хто може отримати дублікат?

Втрата, крадіжка або пошкодження свідоцтв, виданих органами державної реєстрації актів цивільного стану, не є критичною проблемою, адже в Україні діє офіційний механізм їх відновлення, повідомляє Міністерство юстиції України. Процедура є регламентованою, не складною та зазвичай не потребує значного часу.

Згідно із законодавством, заяву на повторну видачу свідоцтва можуть подати особи, щодо яких складено актовий запис, а також їхні батьки, усиновлювачі, опікуни, піклувальники, представники закладів, де постійно перебуває дитина, та органи опіки і піклування.

В умовах воєнного стану коло осіб, які мають право отримати свідоцтво про народження, розширено. Зокрема, це можуть зробити близькі родичі дитини – баба, дід, повнолітні брат чи сестра, тітка, дядько, мачуха або вітчим, а також їхні представники за нотаріально посвідченою довіреністю. Таке право має й Уповноважений Верховної Ради України з прав людини.

Свідоцтво про смерть повторно видається другому з подружжя, близьким родичам померлого або представникам органів опіки та піклування.

Чи можна діяти через представника, які документи потрібні?

Документи можуть бути отримані представником особи, яка має право на дублікат, за умови подання нотаріально посвідченої довіреності або документів, що підтверджують повноваження адвоката. У такому разі додатково подається копія договору про надання правової допомоги.

Під час подання заяви необхідно пред'явити оригінал паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу. Для громадян України, які постійно проживають за кордоном, подається закордонний паспорт.

Скільки коштує повторна видача

Державне мито за повторну видачу свідоцтв становить 0,03 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що дорівнює 0,51 гривні. Окремо можуть надаватися додаткові платні послуги, кошти за які надходять до державного бюджету.

Куди звертатися за дублікатом та як отримати готовий документ?

Подати заяву можна кількома способами:

до будь-якого відділу державної реєстрації актів цивільного стану на підконтрольній Україні території, незалежно від місця проживання чи реєстрації акту;

до Центру надання адміністративних послуг;

через портал "Дія", скориставшись цифровим офісом ДРАЦС;

до дипломатичного представництва або консульської установи України за кордоном.

Після оформлення заяви свідоцтво можна забрати особисто у відділі ДРАЦС, отримати поштовим відправленням через Укрпошту або замовити кур'єрську доставку додому. Таким чином, навіть у разі втрати важливих документів громадяни мають кілька зручних та законних шляхів для їх швидкого відновлення.

