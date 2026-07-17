Депортація з ЄС після завершення захисту: адвокат роз'яснив українцям важливі нюанси

Українців не будуть негайно повертати додому, якщо закінчиться дія тимчасового захисту. Європейські країни пропонують кілька варіантів, як легалізувати своє перебування.

Що робити людям, коли припиниться тимчасовий захист

Європейське законодавство пропонує українцям легалізуватися й не втратити можливість перебування в країнах. Наразі мова не йде про обов'язкову депортацію людей після закінчення захисту. Вигнати з країни можуть лише тоді, коли іноземець спробував усі законні варіанти для перебування. Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів адвокат Сергій Старенький.

Українці можуть перебувати в країнах Європи не лише на умовах тимчасового захисту. Можливість подальшої легалізації залишається. Експерт каже, що повідомлення про можливе згортання програми тимчасового захисту – це не вирок для українців, адже право жити й працювати в ЄС збережеться.

Політичні заяви про те, що українців позбавлять можливості проживати в Євросоюзі – це популістичні заяви деяких політиків. Насправді ж в ЄС громадяни, які вже проживають на статусі тимчасового захисту, зможуть продовжити його дію за встановленими процедурами.

Якщо якась країна Європи відмовиться від захисту українців, то це не означає автоматичну депортацію. Адвокат нагадав про законні альтернативи, щоб надалі залишатися в ЄС. До прикладу, за звичайним безвізом українець може 90 днів перебувати у статусі туриста.

Експерт пропонує й інший варіант – можна одразу ж займатися оформленням посвідки на проживання, наприклад, на підставі роботи.

Скасування або не продовження тимчасового захисту в якійсь країні не тягне за собою примусову депортацію в Україну одразу. Тобто, умовно кажучи, в Польщі закінчився термін тимчасового захисту, його не продовжили. Дана особа може переїхати до іншої країни Євросоюзу, або за його межами, і там, відповідно, легалізувати своє перебування. А якщо людина не отримала цей захист, потрапила там умовно на територію тієї чи іншої європейської країни, коли вже захист скасовано, вона може отримати відповідно дозвіл на перебування,

– розповів Старенький.

Також Старенький нагадав про можливість подачі на політичний притулок. Таке право мають громадяни різних держав, зокрема й України. Проте для цього варто надати докази, що людині особисто загрожує небезпека в рідній країні.

Коли дійсно можуть депортувати з ЄС

Сергій Старенький зауважив, що депортація загрожує лише тим українцям, які ігнорують закони країни перебування, порушують терміни дозволеного проживання. Йдеться про випадки, як на кшталт у Польщі в людини закінчилася "карта побуту", а на нову вона не подалася, й до того ж не має можливості оформити тимчасовий захист. Тоді вона є нелегалом.

Тобто якщо час буде вичерпано, а іноземець нічого не зробить для оформлення іншого статусу, то він буде змушений їхати з країни.

Адвокат розповів, чи загрожує українцям депортація з ЄС: відео

Також під депортацію можуть потрапити люди, які вчинили серйозні правопорушення на території тієї чи іншої держави. У деяких випадках окрім депортації іноземцю на деякий час забороняють і в'їзд до ЄС.

Чи можливе продовження тимчасового захисту в ЄС

Раніше стало відомо, що країни ЄС домовилися продовжити тимчасовий захист для українців до 4 березня 2028 року. У Євросоюзі пояснили, що це має забезпечити українцям визначеність і стабільність, поки триває війна.

Водночас зміняться правила для нових заявників. Тимчасовий захист надаватимуть лише тим українцям, які не мають військових зобов'язань. Для отримання статусу потрібно буде підтвердити законний виїзд з України та надати документ про звільнення від військового обов'язку або його виконання.

Для українців, які вже отримали тимчасовий захист у ЄС, ці обмеження не застосовуватимуться. Остаточне рішення Рада ЄС має офіційно затвердити найближчими тижнями.