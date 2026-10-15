Загроза виселення: що насправді чекає на українців в США з 19 жовтня

Понад 100 тисяч біженців з України у Сполучених Штатах сколихнули тривожні новини про можливе скасування гуманітарного статусу. Найближчі тижні стануть вирішальними для родин, чия легальна праця та перебування в країні опинилися під загрозою.

Чи чекає на українців у США негайна депортація

Понад 100 тисяч українських громадян опинилися у стані правової невизначеності через наближення критичної дати 19 жовтня, коли спливає термін дії гуманітарних пільг. Попри жорстку риторику адміністрації Дональда Трампа щодо імміграційного контролю, масового виселення людей наступного дня після завершення програми не відбудеться. Про це 24 Каналу розповів юрист Юрій Ванетик.

Американське імміграційне законодавство суворо розрізняє статус тимчасового захисту (TPS) та гуманітарний дозвіл на перебування (parole), наприклад за програмою "Об’єднаймося заради України". Закінчення терміну дії однієї програми не скасовує автоматично інші законні підстави. Водночас захист від видворення та дозвіл на роботу – це абсолютно різні правові речі, пояснює юрист.

Навіть якщо статус TPS припинять, депортація вимагає тривалих судових процедур. Проте втрата права на легальну працю виявиться серйозним ударом для сімейного бюджету: без дозволу роботодавці не мають права продовжувати контракт, що автоматично позбавляє українців заробітку, медичного страхування та змоги оплачувати оренду житла.

Чому автоматичне продовження на 6 місяців залишається у "сірій зоні"

Федеральний закон (8 U.S.C. § 1254a) передбачає, що у разі відсутності урядового рішення за 60 днів до кінця терміну, статус TPS автоматично продовжується на пів року – до 19 квітня 2027 року. Однак у вересні Служба громадянства та імміграції США (USCIS) випустила роз'яснення про припинення дії TPS для України 19 жовтня 2026 року. Суперечність між нормою закону та публічною позицією чиновників може призвести до тривалих судових позовів.

Юрій Ванетик Американський юрист, політичний стратег, експерт із корпоративного управління та економічної політики, Lincoln Fellow Інституту Клермонта (США) Шестимісячне продовження забезпечує суттєву законодавчу основу для продовження захисту, якщо уряд не встиг прийняти необхідне рішення.

Водночас юрист наголошує, що українцям не варто сподіватися на автоматичне поновлення робочих документів без офіційних роз'яснень. Найбільш імовірним є сценарій "адміністративної мовчанки", коли Білий дім не схвалюватиме гуманітарні пільги публічно, але й не вчинятиме масових депортацій, аби уникнути політичного скандалу.

Які легальні альтернативи є для збереження статусу в США

Експерт радить українським родинам негайно перевірити власні документи та оцінити альтернативні шляхи легалізації. Серед реальних варіантів:

Подача на притулок: вимагає доказів індивідуального переслідування, адже сама війна не є автоматичною підставою;

вимагає доказів індивідуального переслідування, адже сама війна не є автоматичною підставою; Сімейна імміграція: подача петицій через родичів, які є громадянами або резидентами США;

подача петицій через родичів, які є громадянами або резидентами США; Робочі візи: оформлення статусу через працевлаштування або бізнес-інвестиції;

оформлення статусу через працевлаштування або бізнес-інвестиції; Продовження гуманітарного паролю: індивідуальні запити на дискреційне продовження терміну перебування.

При цьому слід пам'ятати, що самовільний виїзд за межі США без спеціального дозволу (Advance Parole) може назавжди закрити шлях до повернення в країну.

Що важливо знати про TPS для України

Програма тимчасового захисту TPS для України була запроваджена після початку повномасштабного російського вторгнення, давши прихисток сотням тисяч людей. Зараз у Конгресі США зафіксовано двопартійну підтримку: у вересні подано законопроєкт S. 5490 щодо продовження TPS для українців до 2029 року.

Водночас Дональд Трамп прагне продемонструвати виборцям жорсткість у питанні кордонів, але видворення біженців до країни, що перебуває під російськими обстрілами, викликає гостру критику навіть серед республіканців. Зрештою, ключовий ризик для українських родин полягає не у миттєвій депортації, а в тривалій правовій невизначеності та втраті права на працю.