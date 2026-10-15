Ждет ли украинцев в США немедленная депортация

Более 100 тысяч украинских граждан оказались в состоянии правовой неопределенности из-за приближения критической даты 19 октября, когда истекает срок действия гуманитарных льгот. Несмотря на жесткую риторику администрации Дональда Трампа в отношении иммиграционного контроля, массового выселения людей на следующий день после завершения программы не произойдет. Об этом 24 Каналу рассказал юрист Юрий Ванетик.

Американское иммиграционное законодательство строго различает статус временной защиты (TPS) и гуманитарное разрешение на пребывание (parole), например, в рамках программы "Объединимся ради Украины". Окончание срока действия одной программы не отменяет автоматически другие законные основания. В то же время защита от выдворения и разрешение на работу – это совершенно разные правовые понятия, объясняет юрист.

Даже если статус TPS будет прекращен, депортация требует длительных судебных процедур. Однако потеря права на легальную работу станет серьезным ударом для семейного бюджета: без разрешения работодатели не имеют права продлевать контракт, что автоматически лишает украинцев заработка, медицинского страхования и возможности оплачивать аренду жилья.

Почему автоматическое продление на 6 месяцев остается в "серой зоне"

Федеральный закон (8 U.S.C. § 1254a) предусматривает, что в случае отсутствия решения правительства за 60 дней до истечения срока статус TPS автоматически продлевается на полгода – до 19 апреля 2027 года. Однако в сентябре Служба гражданства и иммиграции США (USCIS) выпустила разъяснение о прекращении действия TPS для Украины 19 октября 2026 года. Противоречие между нормой закона и публичной позицией чиновников может привести к длительным судебным разбирательствам.

Юрий Ванетик Американский юрист, политический стратег, эксперт по корпоративному управлению и экономической политике, Lincoln Fellow Института Клермонта (США) Шестимесячное продление обеспечивает существенную законодательную основу для продолжения защиты, если правительство не успело принять необходимое решение.

В то же время юрист подчеркивает, что украинцам не стоит надеяться на автоматическое продление рабочих документов без официальных разъяснений. Наиболее вероятен сценарий "административного молчания", когда Белый дом не будет публично одобрять гуманитарные льготы, но и не будет проводить массовые депортации, чтобы избежать политического скандала.

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Какие легальные альтернативы существуют для сохранения статуса в США

Эксперт советует украинским семьям немедленно проверить свои документы и оценить альтернативные пути легализации. Среди реальных вариантов:

Подача заявления на предоставление убежища: требует доказательств индивидуальных преследований, ведь сама по себе война не является автоматическим основанием;

требует доказательств индивидуальных преследований, ведь сама по себе война не является автоматическим основанием; Семейная иммиграция: подача петиций через родственников, являющихся гражданами или резидентами США;

подача петиций через родственников, являющихся гражданами или резидентами США; Рабочие визы: оформление статуса через трудоустройство или бизнес-инвестиции;

оформление статуса через трудоустройство или бизнес-инвестиции; Продление гуманитарного разрешения: индивидуальные запросы на дискреционное продление срока пребывания.

При этом следует помнить, что самовольный выезд за пределы США без специального разрешения (Advance Parole) может навсегда закрыть путь к возвращению в страну.

Что важно знать о TPS для Украины

Программа временной защиты (TPS) для Украины была введена после начала полномасштабного российского вторжения, предоставив убежище сотням тысяч людей. Сейчас в Конгрессе США отмечается двухпартийная поддержка: в сентябре был внесен законопроект S. 5490 о продлении TPS для украинцев до 2029 года.

В то же время Дональд Трамп стремится продемонстрировать избирателям жесткость в вопросе границ, но высылка беженцев в страну, подвергающуюся российским обстрелам, вызывает острую критику даже среди республиканцев. В конечном итоге, ключевой риск для украинских семей заключается не в немедленной депортации, а в длительной правовой неопределенности и потере права на труд.