Проблеми з транслітерацією: як змінити написання імені в документах без зайвих труднощів
- Щоб змінити транслітерацію в документах, потрібно подати заяву до органу державної міграційної служби.
- Іноземці повинні засвідчити та перекласти документи у нотаріуса, а також можливо змінити транслітерацію відповідно до документів близьких родичів.
Людина може змінити транслітерацію у своїх документах. Про своє бажання вона може повідомити в органи державної міграційної служби за допомогою заяви.
Як змінити написання імені та прізвища в документах?
У деяких документах можна відкригувати написання імені та прізвища латинецею. Закон передбачає внесення таких змін. Про це повідомили в Державній міграційній службі.
Аби змінити транслітерацію в закордонному паспорті чи в ID-картці, потрібно подати заяву. Законом передбачено, що помилки в цих документах можна виправити, якщо ім'я чи прізвище неправильно переписали латинськими літерами.
Так під час оформлення нового документа варто подати заяву й надати коректні дані з раніше виданих українських документів чи паспорта іноземця, який подавався під час набуття громадянства. Також транслітерацію змінять, відповідно до даних документів про народження чи зміну імені.
Іноземці повинні засвідчити документи в нотаріуса та перекласти.
Крім того, змінити написане латинецею ім'я чи прізвище можна відповідно до тог, як воно написане в документах близьких родичів, навіть якщо дитина, батьки чи один з подружжя є громадянином іноземної держави.
Важливо! Якщо людина сумніваєтья, чи правильно написане її ім'я та прізвище латиницею, то варто отримати консультацію в територіальних підрозділах Державної міграційної служби.
До слова, змінити іноземний варіант імені та прізвища можна й у посвідченні водія. Права, в яких є розбіжності на території України чинні. Проте в Головному сервісному центрі пояснили, що люди можуть змінити транслітерацію в документі. Потрібно звернутися до підрозділів особисто й обміняти старе посвідчення на нове, з правильними написами. Для заміни посвідчення при собі потрібно мати:
- паспорт громадянина України або ID-картка з витягом про місце проживання;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків;
- наявне посвідчення водія;
- якщо транслітерацію потрібно змінити на ту, що написана в паспорті для виїзду за кордон, то потрібно надати і його.
Чи можна змінити ім'я, прізвище чи по батькові в документах?
В Україні можна змінити по батькові, це прямо передбачено законодавством і не потребує особливих причин.
З 16 років людина може змінити по батькові на власний розсуд. З 14 до 16 років – лише за згодою батьків або законних представників.
По батькові в Україні досі є обов’язковим елементом імені й від нього майже неможливо відмовитися.