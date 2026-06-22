Докази грають роль: на Волині жінка з тріском програла справу про майно цивільного чоловіка

Суд розгялнув черговий спір, де жінка намагалася довести факт спільного проживання з чоловіком, який помер і залишив спадок. Як з'ясувалося, між нею та чоловіком не вдалося довести факт сімейних відносин, тому майно дісталося братові спадкодавця.

Суд не визнав факт спільного проживання чоловіка і цивільної дружини

Після смерті цивільного чоловіка квартира, в якій проживала його дружина увійшла до спадщини, яку згідно з заповітом отримав його брат. Через суд українка намагалася довести, що вона теж має право на частину спадщини, адже проживала з чоловіком з 1992 до 2024 року без укладання шлюбу. Про це йдеться в матеріалах справи №161/14420/25.

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Жінка заявляла про те, що має право на частину майна, яке вони з чоловіком придбали під час спільного проживання. Вона надала докази про те, що протягом цих років дійсно жила разом зі спадкодавцем й мали спільний побут. Коли пара накопичила гроші у 2019 році, то вони придбали квартиру й оформили її на чоловіка. Але в заповіті це житло, як і все інше майно, перейшло братові померлого.

Жінка вважала це несправедливим і просила встановити факт проживання однією сім'єю зі спадкодавцем.

Проте в суді першої інстанції жінці відмовили визнавати право на майно померлого. Крім того, з неї стягнули гроші за правову допомогу відповідачу.

Тоді справу передали до апеляційного суду. Там було визначено, що доказами проживання в так званому цивільному шлюбі не може бути лише факт близьких стосунків між чоловіком та жінкою.

Сімейний кодекс визначає, коли та з якими доказами пара може підтвердити спільне проживання, ведення спільного господарства, наявність спільного бюджету та взаємних сімейних прав та обов'язків.

Однією з причин, чому позов жінки не підтримали був той факт, що норми закону про цивільний шлюб діють від 1 січня 2004 року. А тому всі факти від 1992 року не мали значення з огляду на справу.

Крім того, в документі про оформлення квартири чоловік вказав, що не перебуває у шлюбі й ні з ким не проживає без реєстрації шлюбу. Тобто за договором купівлі-продажу, майном він володів сам.

У відповідь на це позивачка сказала, що заяву оформили формально. Вона надала фотографії, де разом з чоловіком перебувала на спільних заходах, але наявність спільного бюджету та інших ознак проживання сім'єю в пари не було.

Як з'ясувалося далі, останні роки життя чоловік проживав з братом, а позивачка не брала участь у догляді й про смерть спадкодавця дізналася лише через кілька місяців. Це вказує на те, що позивачка збрехала про те, що до 2024 року жила з чоловіком у цивільному шлюбі.

Відтак жінка не довела існування фактичних шлюбних відносин, а тому придбану квартиру не можна вважати спільним майном. Ба більше, велику частину грошей на придбання квартири надав саме чоловік. До цього він мав більший дохід і працював у час, коли його цивільна дружина не мала стабільного прибутку. А тому суд не побачив і доказів того, що житло придбали за спільні кошти.

Тому рішення суду першої інстанції залишили без змін. Було визначено, що жінка фактично не мала права власності на квартиру.

Що варто знати про цивільний шлюб в Україні?

В Україні цивільний шлюб не має окремого правового статусу та не надає автоматичних прав і гарантій, які виникають після державної реєстрації шлюбу. Закон розглядає такі відносини як спільне проживання однією сім'єю. Майно, придбане під час спільного проживання, може бути визнане спільною сумісною власністю. Однак для цього потрібно довести факт спільного життя та спільного фінансування.

Батьки мають однакові права та обов'язки щодо дитини незалежно від того, перебували вони в офіційному шлюбі чи ні. Це стосується виховання, спілкування з дитиною та обов'язку її утримувати.

Спільне проживання без шлюбу не створює автоматичних спадкових прав. Цивільний партнер може претендувати на спадщину за заповітом, або як спадкоємець четвертої черги, якщо доведе проживання однією сім'єю з померлим щонайменше п'ять років. Саме тому юристи радять завчасно оформлювати майнові права та письмові домовленості.