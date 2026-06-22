Суд не признал факт совместного проживания мужа и гражданской супруги

После смерти гражданского мужа квартира, в которой проживала его жена, вошла в наследство, что согласно завещанию получил его брат. В суде украинка пыталась доказать, что она тоже имеет право на часть наследства, ведь проживала с мужчиной с 1992 по 2024 год без заключения брака. Об этом говорится в материалах дела №161/14420/25.

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Женщина заявляла о том, что имеет право на часть имущества, которое они с мужем приобрели во время совместного проживания. Она предоставила доказательства того, что на протяжении этих лет действительно жила вместе с наследодателем и они вели совместный быт. Когда в 2019 году пара накопила деньги, они приобрели квартиру и оформили её на мужа. Но в завещании это жильё, как и всё остальное имущество, перешло брату умершего.

Женщина считала это несправедливым и просила установить факт проживания одной семьей с наследодателем.

Однако в суде первой инстанции женщине отказали в признании права на имущество умершего. Кроме того, с нее взыскали деньги за юридическую помощь ответчику.

Затем дело было передано в апелляционный суд. Там было установлено, что доказательством проживания в так называемом гражданском браке не может служить только факт близких отношений между мужчиной и женщиной.

Семейный кодекс определяет, когда и с помощью каких доказательств пара может подтвердить совместное проживание, ведение совместного хозяйства, наличие общего бюджета и взаимных семейных прав и обязанностей.

Одной из причин, по которой иск женщины не был удовлетворен, был тот факт, что нормы закона о гражданском браке действуют с 1 января 2004 года. Поэтому все факты, относящиеся к 1992 году, не имели значения для данного дела.

Кроме того, в документе об оформлении квартиры мужчина указал, что не состоит в браке и ни с кем не проживает без регистрации брака. То есть согласно договору купли-продажи он владел имуществом самостоятельно.

В ответ на это истица заявила, что заявление было оформлено формально. Она предоставила фотографии, на которых вместе с мужчиной присутствовала на совместных мероприятиях, однако у пары не было ни общего бюджета, ни других признаков совместного проживания.

Как выяснилось впоследствии, последние годы жизни мужчина проживал с братом, а истица не участвовала в уходе и о смерти наследодателя узнала лишь через несколько месяцев. Это указывает на то, что истица солгала о том, что до 2024 года жила с мужем в гражданском браке.

Следовательно, женщина не доказала наличие фактических брачных отношений, а потому приобретенную квартиру нельзя считать совместным имуществом. Более того, большую часть денег на приобретение квартиры предоставил именно мужчина. До этого он имел более высокий доход и работал в то время, когда его гражданская жена не имела стабильного дохода. Поэтому суд не усмотрел доказательств того, что жилье было приобретено на совместные средства.

Поэтому решение суда первой инстанции оставлено без изменений. Было установлено, что женщина фактически не имела права собственности на квартиру.

Что нужно знать о гражданском браке в Украине?

В Украине гражданский брак не имеет отдельного правового статуса и не предоставляет автоматических прав и гарантий, которые возникают после государственной регистрации брака. Закон рассматривает такие отношения как совместное проживание одной семьей. Имущество, приобретенное во время совместного проживания, может быть признано общей совместной собственностью. Однако для этого необходимо доказать факт совместной жизни и совместного финансирования.

Родители имеют одинаковые права и обязанности в отношении ребенка независимо от того, состояли ли они в официальном браке или нет. Это касается воспитания, общения с ребенком и обязанности содержать его.

Совместное проживание без брака не создает автоматических наследственных прав. Гражданский партнер может претендовать на наследство по завещанию или в качестве наследника четвертой очереди, если докажет проживание одной семьей с умершим не менее пяти лет. Именно поэтому юристы советуют заранее оформлять имущественные права и письменные соглашения.