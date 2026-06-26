Зміни з 1 липня: у Львові не працюватимуть деякі адмінпослуги у ЦНАП

У Львові з 1 липня дещо зміниться робота центрів надання адміністративних послуг. Усе через те, що структуру, яка входить до ЦНАП планують перейменувати й з'явиться необхідність оновлення доступів до деяких державних реєстрів.

У львівських ЦНАПах скоро не надаватимуть деякі послуги

У Львові тимчасово призупинять надавати адміністративні послуги, для яких потрібні Єдині реєстри та Державні реєстри. Люди не зможуть записатися на отримання послуги й подачу документів. Про це пише Львівська міська рада.

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Зміни діятимуть із 1 липня, а послуги відновляться після виконання всіх робіт з відновлення доступів.

Тимчасові обмеження на початку місяця торкнуться таких послуг у ЦНАПах Львова:

державна реєстрація нерухомого майна та бізнесу;

реєстрація актів цивільного стану;

оформлення паспортних документів;

послуги з будівельної діяльності;

послуги для внутрішньо переміщених осіб;

реєстрація та перереєстрація транспортних засобів, обмін посвідчення водія;

комплексна послуга "єМалятко";

призначення державних допомог сім’ям з дітьми, тобто допомоги при народженні дитини, по догляду за дитиною до року, допологових виплат і послуги "єЯсла"

інші послуги, для надання яких необхідний доступ до державних реєстрів.

Важливо, що для людей, які записалися на отримання цих послуг до 1 липня, нічого не змінюється. При цьому центри надання адміністративних послуг працюватимуть на час обмежень без змін, а фахівці будуть надавати людям консультації.

Серед послуг ЦНАПів, яких не стосуються обмеження, є реєстрація та зміна місця проживання; отримання витягу про місце проживання; реєстрація сільськогосподарської техніки; вклеювання фото до паспорта після досягнення 25 та 45 років; зарахування на квартирний облік; приватизація державного житлового фонду; оформлення та продовження ліцензії у сфері освітньої діяльності; приватизація земельних ділянок.

Якщо громадянам буде потрібно отримати саме ті адмінпослуги, виконання яких обмежене, вони можуть звернутися до ДРАЦСу, ДМС, або ж отримати їх через портал Дія. Усі дії щодо транспортних засобів і посвідчень водія й надалі виконуватимуть у сервісних центрах МВС. А послуги для внутрішньо переміщених осіб можна отримати у відділах соціального захисту населення міста Львова або в органах Пенсійного фонду України.

Найшвидше в межах декількох днів буде відновлено доступ до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Актуальну інформацію про відновлення доступів до державних реєстрів та відновлення прийому документів публікуватимуть на офіційному сайті ЦНАП,

– повідомили в міській раді Львова.

Важливе про перевірку документів у ЦНАП

В Україні спростили отримання будівельних адміністративних послуг через ЦНАП. Відтепер під час подання документів заявники можуть самостійно обирати орган державного архітектурно-будівельного контролю, який розглядатиме їхнє звернення. Такий механізм запровадили після рішення уряду, а система автоматично перевірятиме, чи відповідає обраний орган місцю розташування об'єкта будівництва.

Під час надання частини послуг фахівці перевіряють особу заявника, зокрема через документи, що підтверджують право на проживання у житлі. У військовозобов'язаних чоловіків також обов'язково має бути військово-обліковий документ. Відомості про військовий облік звіряються з державними реєстрами, однак сама процедура реєстрації місця проживання не є підставою для вручення повістки чи мобілізації.

Важливо, що не всі військовозобов'язані можуть оформити відстрочку від мобілізації однаковим способом. Для окремих категорій громадян законодавство досі передбачає особисте звернення до ЦНАП із заявою та документами, які підтверджують право на відстрочку.