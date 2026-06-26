В львовских ЦПАУ вскоре перестанут предоставлять некоторые услуги

Во Львове временно приостановят оказание административных услуг, для которых требуются Единые реестры и Государственные реестры. Люди не смогут записаться на получение услуги и подачу документов. Об этом сообщает Львовский городской совет.

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Изменения вступят в силу с 1 июля, а предоставление услуг возобновится после завершения всех работ по восстановлению доступа.

Временные ограничения в начале месяца коснутся следующих услуг в ЦПАУ Львова:

государственная регистрация недвижимого имущества и бизнеса;

регистрация актов гражданского состояния;

оформление паспортных документов;

услуги в сфере строительной деятельности;

услуги для внутренне перемещенных лиц;

регистрация и перерегистрация транспортных средств, обмен водительского удостоверения;

комплексная услуга "еМалятко";

назначение государственных пособий семьям с детьми, а именно: пособия при рождении ребенка, по уходу за ребенком до года, предродовые выплаты и услуга "еЯсла";

прочие услуги, для предоставления которых необходим доступ к государственным реестрам.

Важно, что для людей, которые записались на получение этих услуг до 1 июля, ничего не меняется. При этом центры предоставления административных услуг будут работать на время ограничений без изменений, а специалисты будут предоставлять людям консультации.

Среди услуг ЦПАУ, на которые не распространяются ограничения, — регистрация и смена места жительства; получение справки о месте жительства; регистрация сельскохозяйственной техники; вклеивание фотографии в паспорт по достижении 25 и 45 лет; постановка на квартирный учет; приватизация государственного жилищного фонда; оформление и продление лицензии в сфере образовательной деятельности; приватизация земельных участков.

Если гражданам потребуется получить именно те административные услуги, оказание которых ограничено, они могут обратиться в ЗАГС, ДМС или же получить их через портал Дия. Все действия, касающиеся транспортных средств и водительских удостоверений, по-прежнему будут осуществляться в сервисных центрах МВД. А услуги для внутренне перемещенных лиц можно получить в отделах социальной защиты населения города Львова или в органах Пенсионного фонда Украины.

В ближайшие несколько дней будет восстановлен доступ к Государственному реестру вещных прав на недвижимое имущество и Единому государственному реестру юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных объединений. Актуальную информацию о восстановлении доступа к государственным реестрам и возобновлении приема документов будут публиковать на официальном сайте ЦПАУ,

– сообщили в городском совете Львова.

Важная информация о проверке документов в ЦПАУ

В Украине упростили получение строительных административных услуг через ЦПАУ. Отныне при подаче документов заявители могут самостоятельно выбирать орган государственного архитектурно-строительного контроля, который будет рассматривать их обращение. Такой механизм был введен после решения правительства, а система будет автоматически проверять, соответствует ли выбранный орган месту расположения объекта строительства.

При оказании части услуг специалисты проверяют личность заявителя, в частности по документам, подтверждающим право на проживание в жилом помещении. У военнообязанных мужчин также обязательно должен быть военно-учетный документ. Сведения о военном учете сверяются с государственными реестрами, однако сама процедура регистрации места жительства не является основанием для вручения повестки или мобилизации.

Важно, что не все военнообязанные могут оформить отсрочку от мобилизации одинаковым способом. Для отдельных категорий граждан законодательство до сих пор предусматривает личное обращение в ЦПАУ с заявлением и документами, подтверждающими право на отсрочку.