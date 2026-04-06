Тисячі порушень прав людини: омбудсман розповів про головні проблеми під час оповіщення

В Україні з роками все більше громадян звертаються до Уповноваженого з прав людини через порушення правил мобілізації. Люди здебільшого скаржаться на перевищення повноважень службовців ТЦК та СП під час заходів з оповіщення.

На що скаржилися українці, які стали свідками порушень з боку ТЦК?

Як розповів Омбудсман з прав людини Дмитро Лубінець, у 2022 році про порушення норм заходів оповіщення повідомили лише 18 разів, але з роками кількість таких скарг зросла до кількох тисяч. Крім того, Уповноваженому відомі випадки, коли порушувалися права ветеранів.

У 2025 році омбудсман з прав людини отримав 6 127 звернень від громадян. Закономірність зростала. І серед найпопулярніших порушень з боку ТЦК були безпідставні затримання людей, побиття, заборона на зустріч з адвокатом. Військовозобов'язані не могли пройти нормальний медичний огляд – ВЛК лише формально робили висновки, не враховуючи хвороби людей.

Так Лубінець наголосив, що в Україні потрібно узгодити підстави для відстрочки та можливості звільнитися зі служби.

Чи були зафіксовані порушення прав ветеранів?

Чимало випадків показали, що права ветеранів теж порушуються. Тим, хто пройшов війну, неправомірно відмовляли в грошовому забезпеченні, декому обмежували пенсії. Були також випадки, коли ветерани не могли скористатися своїми законними правами на своєчасне встановлення інвалідності чи отримання житла.

Дмитро Лубінець зауважив, що попри збільшення ветеранів війни законодавство щодо них не змінювали з 1993 року. Захист ветеранів передбачений базовим Законом, який часто змінювали протягом багатьох років. Але водночас всі актуальні законодавчі норми досі "розкидані" по різних законах і постановах, а не в одному головному документі.

Це несправедливо. І Уряд та Мінветеранів мають реагувати першочергово,

– написав Уповноважений.

Що відомо про порушення прав людей під час мобілізації?