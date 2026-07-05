Верховний Суд закрив справу про ухилення від мобілізації: одна деталь стала вирішальною

Чоловік спочатку відмовився від повістки, яку йому передали представники ТЦК і СП, а потім проігнорував виклик. Проте суд захистив права чоловіка, врахувавши важливу деталь.

У справі про ухилення від служби роль зіграло недоведення факту придатності до військової служби

Справу чоловіка, якого ТЦК звинувачували в ухиленні від мобілізації, розглянула Перша судова палата Касаційного кримінального суду. Захисник чоловіка звернув увагу на факти, які не врахували судді попередніх інстанцій. Про це розповіли на сайті LexInform.

Дивіться також Обіцяють представити найближчим часом: у Міноборони заявили, що готують реформу ТЦК

Чоловіка хотіли викликати до ТЦК і надалі мобілізувати до війська. Він проігнорував повістку й не указав, чому саме не зміг прийти за викликом. ТЦК зауважили, що своїми діями військовозобов'язаний ухилився від військової служби під час мобілізації.

Районний суд та апеляція з'ясували всі факти й визнали, що чоловік дійсно скоїв злочин й визнається винним в порушенні статті 336 Кримінального кодексу та є ухилянтом.

Проте на зміну рішення вплинув захисник обвинувачуваного, який звернув увагу на цікаву деталь у своїй касаційній скарзі. Як з'ясувалося, чоловік мав рішення окружного адміністративного суду про затверджений висновок військово-лікарської комісії. У ньому була скасована його придатність до військової служби.

Тобто у справі фактично не був доведений факт, що станом на зараз українець придатний за рішенням ВЛК. Судді попередніх інстанцій ні затвердили, ні відхилили факт придатності. Через це в правопорушенні відсутній склад злочину.

Довести невинуватість чоловіка вдалося завдяки статтям 3 та 19 Конституції України. В Основному законі йдеться про те, що обвинувачуваний має гарантоване право на проведення медичного обстеження у встановлений спосіб. Апеляційний суд своєю чергою не звернув уваги, що висновок ВЛК про придатність чоловіка фактично був недійсним. Так немає підстав вважати, що він підлягає мобілізації.

Тож у цій справі Верховний Суд скасував вирок та ухвалу судів і закрив кримінальне провадження.

Які дії ТЦК вважаються порушенням?

У 2025 році до уповноваженого Верховної Ради з прав людини надійшло близько 5 тисяч звернень щодо порушень прав громадян військовослужбовцями ТЦК. Щодо більшості фактів проводиться службова перевірка.

Проте за словами народного депутата Федора Веніславського, в Україні досі не створили універсальний механізм, який міг би повністю удосконалити комунікацію між службовцями ТЦК та цивільними.