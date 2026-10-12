В Україні забезпечили навчання мовами нацменшин: яке рішення ухвалила Рада

В Україні відтепер забезпечено освітні права корінних народів України та осіб, які належать до національних меншин (спільнот). Народні депутати підтримали законопроєкт, аби була змога відкрити переговорні кластери для вступу України в ЄС. "За" проголосували 266 парламентарів.

Забезпечення навчання рідною мовою для нацменшин в Україні

Згідно із законопроєктом №16119 про освітні права нацменшин, в українських закладах освіти навчання відбуватиметься зокрема й мовами ЄС, крім української. Також передбачено спеціальний статус для шкіл з понад 50% учнів нацменшин та дотримання правових вимог ЄС. Про це повідомляє 24 Канал.

Відповідні зміни Верховна Рада підтримала на засіданні 12 жовтня. Тепер ухвалений закон мають невідкладно підписати голова парламенту та президент.

Проєкт був важливим для забезпечення прав представників національних меншин, які проживають в Україні. На змінах наполягали й представники Угорщини. Після ухвали країна обіцяє розблокувати два переговорні кластери, що необхідні для вступу України в Євросоюз, які раніше неможливо було відкрити через угорське вето.

Тепер діти, що належать до національних меншин та корінних народів України, зможуть здобувати освіту рідною мовою поряд із державною – українською. Йдеться про мови, які є офіційними в ЄС.

Крім того, школи, де вчаться багато представників нацменшин, отримають статус закладу національної меншини.

Що кажуть про законопроєкт №16119 народні депутати

Під час засідання Верховної Ради за підтримку законопроєкту виступила народна депутатка Юлія Гришина. За її словами, правові зміни вдалося створити після кількорічного переговорного треку з Угорщиною й схвалення компромісів з різних сторін.

В Угорщині вже працюють чотири українські школи і п'ять філій. І ми цінуємо можливість наших дітей зберігати рідну мову і культуру. І за дзеркальним принципом забезпечуємо таке саме право громадянам України. І дуже хочемо, щоб такі самі школи існували і працювали в усіх країнах світу,

– заявила Гришина.

Народна депутатка Лариса Білозір уточнила, що закон стосується не лише угорської, але й румунської національної меншини.

Хочу заспокоїти всіх: українська залишається державною мовою освітнього процесу. Жодних додаткових прав для російської мови цей законопроєкт не передбачає. Тому, колеги, від сьогоднішнього нашого рішення залежить можливість України рухатися далі до членства в ЄС,

– сказала вона.

Що передувало

Нагадаємо, раніше пояснювалися норми законопроєкту. Йшлося про те, що в школах і закладах освіти зможуть створювати класи та групи, де викладатимуть офіційними мовами країн ЄС, а також мовами корінних народів України.

У таких закладах, крім української мови та історії України, вивчатимуть історію відповідної національної спільноти й підтримуватимуть її культуру. За заявою батьків ці предмети можуть дублювати мовою нацменшини.

Міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан заявила, що голосування "за" цей законопроєкт має дати можливість провести міжурядову конференцію з Україною в Люксембурзі. Після цього будуть відкриті два переговорні кластери: №2 "Внутрішній ринок" і №3 "Конкурентоспроможність та інклюзивне зростання".