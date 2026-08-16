Швидка реакція рятує: як діяти, якщо з'явилася загроза через пасажирів у поїзді

Під час подорожей потягом в пасажирів можуть виникнути неприємні, а часом – небезпечні ситуації. Тому для свого захисту Укрзалізницю пропонує алгоритм дій, щоб громадяни діяли чітко й послідовно.

Укрзалізниця допомагає пасажирам у випадку загрози

Українцям радять не терпіти конфлікти, а повідомляти працівникам залізниці про будь-яку загрозу від інших людей. Для цього нові потяги облаштовані "тривожними кнопками" та відеоспостереженням. Якщо пасажир поводиться грубо й не реагує на зауваження провідників, то вони мають право навіть викликати поліцію на найближчій станції. Про це повідомили в Укрзалізниці.

Важливо, що не лише до провідника можна звернутися в разі потреби, проте такий спосіб буде більш дієвим та швидким. Через цілодобовий контакт-центр або чат-боти залізниці в месенджерах теж можна залишити повідомлення про небезпеку.

Коли в замкненому вагоні поїзда відбувається щось небезпечне через дії когось із пасажирів, то провідник повинен швидко відреагувати на скарги й повідомити про це начальника поїзда та воєнізовану охорону. Для цього в оновлених потягах є "тривожна кнопка". Її розташували поряд з вимикачами освітлення над дверима купе.

Для кращої можливості захисту та за можливості людині радять фіксувати на камеру протиправні дії. Так буде більше доказів під час з'ясування обставин.

Поїзна бригада може розсадити учасників конфлікту в різні купе. За потреби для розв'язання проблеми на місце можуть викликати поліцію, і при цьому пасажири можуть наполягати на цьому, або відмовитися.

До цілодобового контакт-центру за номером 0800-503-111 або через онлайн-чат у месенджерах людина може повідомити не тільки про проблему, але й про порушення алгоритму на якомусь із етапів. Наприклад, якщо не прийшов начальник поїзда, або працівники на прохання не викликали поліцію.

До слова, камери відеоспостереження та кнопки виклику є у 15% вагонів. Крім того, розробники додали спеціальну сигналізацію, щоб провідник знав, якщо хтось намагається відкрити зачинене купе ззовні.

Тобто безпека залежить не лише від дій працівників, але й від реакції самих пасажирів, яким загрожує небезпека. За потреби варто одразу повідомити про можливу агресію, насилля чи інші протиправні дії.

Нагадаємо, пасажири іноді публічно повідомляють про конфлікти в потягах. Так одна українка заявила, що під час поїздки за маршрутом Київ – Одеса чоловік уночі нібито торкався її грудей без згоди. Вона стверджувала, що звернулася до провідника, але допомоги не отримала. Чоловік звинувачення заперечив і пояснив, що вночі лише спускався з верхньої полиці по воду. Спочатку Укрзалізниця заявила, що встановлює обставини, а згодом повідомила про невідповідності в історії пасажирки та назвала її заяву обманом.

Водночас поліція прийняла заяву та відкрила кримінальне провадження щодо сексуального насильства без добровільної згоди. Остаточні обставини має встановити слідство.

Через стабільно високий попит Укрзалізниця розширила проєкт жіночих вагонів. Такі купе додали ще до трьох поїздів: №7 "Харків – Одеса", №12 "Львів – Одеса" та №92 "Львів – Київ". Заповнюваність жіночих вагонів на різних рейсах сягала 89–171%, що свідчить про значний попит. Умови та клас вагонів такі самі, як у звичайних купе, а подорожувати в них можуть жінки та діти до 6 років.