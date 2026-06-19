Про це повідомили у соцмережі.

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Що відомо про ситуацію?

Інцидент стався у поїзді за напрямком "Київ – Одеса". За словами дівчини, близько 4 ранку вона прокинулася від того, що хтось торкався її грудей. Спочатку вона не повірила й подумала, що їй це здалося.

Коли розплющила очі, побачила, що наді мною сидить чоловік. Я відвернулася, але він підсунувся ближче й знову почав торкатися мене руками,

– написала дівчина.

Також дівчина заявила, що запитала у чоловіка, навіщо він це робить, але той відповів, що "просто так хочеться". Потерпіла зазначила, що зверталася по допомогу до провідника, але їй відмовили.

В Укрзалізниці повідомили 24 Каналу, що вже знають про інцидент, зв'язуються з пасажиркою та встановлюють усі обставини ситуації.

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Укрзалізниця втрапила у скандал, через чоловіка, що купив собі квиток до жіночого купе. Втім, найбільше суспільство обурили дії провідниця, яка дозволила чоловіку пройти до вагона.

У мережі поширювали інформацію про те, що чоловік купив квиток у жіноче купе, а провідниця дозволила проїхати та порадила йому "розважати дівчат" і відмовилася шукати інше місце.

Згодом Укрзалізниця надала офіційний коментар щодо інциденту. В компанії заявили, що чоловік свідомо проігнорував попередження, яке видає під час купівлі квитка до жіночого купе, тому мав бути не допущений до перевезення у вагоні.