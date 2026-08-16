Укрзализныця помогает пассажирам в случае угрозы

Украинцам советуют не терпеть конфликты, а сообщать сотрудникам железной дороги о любой угрозе со стороны других людей. Для этого новые поезда оборудованы "тревожными кнопками" и системой видеонаблюдения. Если пассажир ведет себя грубо и не реагирует на замечания проводников, то они имеют право даже вызвать полицию на ближайшей станции. Об этом сообщили в Укрзализныце.

Важно, что в случае необходимости можно обратиться не только к проводнику, однако такой способ будет более эффективным и быстрым. Через круглосуточный контакт-центр или чат-боты железной дороги в мессенджерах тоже можно оставить сообщение об опасности.

Когда в закрытом вагоне поезда происходит что-то опасное из-за действий кого-то из пассажиров, проводник должен быстро отреагировать на жалобы и сообщить об этом начальнику поезда и военизированной охране. Для этого в обновленных поездах есть "тревожная кнопка". Ее разместили рядом с выключателями освещения над дверями купе.

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Для обеспечения лучшей защиты и при возможности людям рекомендуют фиксировать противоправные действия на камеру. Так будет больше доказательств при выяснении обстоятельств.

Поездная бригада может рассадить участников конфликта по разным купе. При необходимости для решения проблемы на место могут вызвать полицию, и при этом пассажиры могут настоять на этом или отказаться.

В круглосуточный контакт-центр по номеру 0800-503-111 или через онлайн-чат в мессенджерах можно сообщить не только о проблеме, но и о нарушении алгоритма на каком-либо из этапов. Например, если не пришел начальник поезда или сотрудники по просьбе не вызвали полицию.

К слову, камеры видеонаблюдения и кнопки вызова есть в 15% вагонов. Кроме того, разработчики добавили специальную сигнализацию, чтобы проводник знал, если кто-то пытается открыть закрытое купе снаружи.

То есть безопасность зависит не только от действий сотрудников, но и от реакции самих пассажиров, которым угрожает опасность. При необходимости следует сразу сообщать о возможной агрессии, насилии или других противоправных действиях.

Напомним, что пассажиры иногда публично сообщают о конфликтах в поездах. Так, одна украинка заявила, что во время поездки по маршруту Киев – Одесса мужчина ночью якобы прикасался к ее груди без ее согласия. Она утверждала, что обратилась к проводнику, но помощи не получила. Мужчина обвинения опроверг и пояснил, что ночью просто спускался с верхней полки за водой. Сначала Укрзализныця заявила, что устанавливает обстоятельства, а впоследствии сообщила о несоответствиях в рассказе пассажирки и назвала ее заявление обманом.

В то же время полиция приняла заявление и возбудила уголовное дело по факту сексуального насилия без добровольного согласия. Окончательные обстоятельства должны установить следственные органы.

Из-за стабильно высокого спроса Укрзализныця расширила проект женских вагонов. Такие купе добавили еще к трем поездам: №7 "Харьков – Одесса", №12 "Львов – Одесса" и №92 "Львов – Киев". Заполняемость женских вагонов на различных рейсах достигала 89–171%, что свидетельствует о значительном спросе. Условия и класс вагонов такие же, как в обычных купе, а путешествовать в них могут женщины и дети до 6 лет.