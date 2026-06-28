Новые пассажирские вагоны пополнили состав поездов № 29/30 Киев – Ужгород и № 4/3 Ужгород – Днепр, сообщают в "Укрзализныце".

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Чем новые вагоны отличаются от старых?

Новые вагоны оснащены аккумуляторами увеличенной ёмкости, которые обеспечивают работу кондиционеров даже во время длительных остановок в жаркую погоду.

В каждом купе есть розетки, столики для пассажиров верхних полок, кнопки вызова проводника и современная система освещения.

Туалеты оборудованы пеленальными столиками и специальными детскими сиденьями.

С начала года "Укрзализныця" уже получила 18 новых пассажирских вагонов.

Как выглядят новые вагоны / Фото "Укрзализныци"

Напомним, что "Укрзализныця" запускает дополнительный региональный поезд между Одессой и Каролино-Бугазом, чтобы в летний сезон пассажирам было удобнее добираться до побережья.

С 28 июня поезд №838/837 будет курсировать по четным числам в обоих направлениях. На маршруте будет работать модернизированный электропоезд с кондиционерами. Поездка займет около часа.

Из Одессы поезд будет отправляться в 09:17 и прибывать в Каролино-Бугаз в 10:18. В обратном направлении отправление запланировано на 10:40, прибытие в Одессу – в 11:46.