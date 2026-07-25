Народні депутати зробили заяву щодо воїнів, які мають дітей з інвалідністю: що може змінитися

У Верховній Раді частина депутатів готова підтримати законопроєкт №15057 про можливість звільнення зі служби для батьків, у яких є діти з інвалідністю. У той час, коли військові не можуть перебувати поруч з родинами, законодавці ніяк не визначать, за яких саме умов варто дозволити звільнення з війська.

Законопроєкт про звільнення зі служби батьків дітей з інвалідністю має підтримку в Раді

На публічній експертній зустрічі щодо законопроєкту виступили народні депутати та представники Офісу Військового омбудсмана. Ініціатива покликана на ототожнення прав батьків дітей з інвалідністю, які оформлюють відстрочку й тих, хто вже служить. Автори переконані: держава не може “розділяти” таких дітей. Про це пише 24 Канал.

Народна депутатка Анна Скороход під час зустрічі заявила, що проблема існує й парламентарі готові підтримати ініціативу з поправками.

Анна Скороход Народна депутатка Дійсно є проблема, що не може звільнитися другий з батьків, якщо є дитина з інвалідністю. При цьому у нас є право на відстрочку. Це також виправляється цим законом, ми вносили цю поправку. Вона не викликає жодних дискусій чи обговорень у профільному комітеті. Тому я думаю, що вона буде прийнята без жодних питань.

Також Скороход порушила питання щодо підняття виплат для тих, хто опікується людьми з інвалідністю. Суму допомоги, на жаль, вирішили прив’язати не до мінімальної заробітної плати, а до чогось незрозумілого.

Проте за словами депутатки, проєкт закону знову “пішов” на повторне друге читання. Тому будь-які поправки нардепи можуть вносити за умови звернення від громадян. За словами Анни Скороход, проблеми в законодавстві нерідко вирішуються депутатським зверненням. Тому до нардепів можна звертатися.

Інша парламентарка Ірина Борзова теж обіцяє підтримувати законопроєкт у парламенті й поширювати інформацію про нього.

Iрина Борзова Народна депутатка 230 тисяч дітей з інвалідністю сьогодні потребують посиленої уваги, підтримки та державних рішень.

На зустрічі з експертами та матерями дітей з інвалідністю виступила також представниця Офісу Військового омбудсмана. За її словами, позицію законодавців вони повністю підтримують. Але Офіс вважає, що можливо доцільно визначити саме перелік хвороб, через які потрібно здійснювати постійний догляд.

Пропонуємо розглянути питання стосовно визначення переліку медичних показань, на підставі яких визначається така потреба, і виходити при розв'язанні питання щодо звільнення саме від такої потреби. Практично необхідно виписати якусь інструкцію, визначити захворювання, яке потрібно вивести, і перелік медичних показань, які є підставою для звільнення батька,

- вважають в Офісі Військового омбудсмана.

Зауважимо, що список, про який говорила представниця відомства, вже розроблений Міністерством охорони здоров’я. В Україні діє наказ, який виділяє ті хвороби, з якими людина потребує догляду. Тож саме згідно з ним можна встановлювати звільнення зі служби.

Правова колізія щодо прав дітей з інвалідністю

Раніше експерти пояснювали, що в законодавстві виникла колізія: якщо батько чи мати дитини з інвалідністю оформили відстрочку до мобілізації, вони можуть залишатися вдома. Однак військовослужбовці, які вже проходять службу, не мають права звільнитися, щоб допомагати виховувати таку дитину. Через це, на думку правозахисників, страждають насамперед діти.

Громадяни закликають Верховну Раду якнайшвидше розглянути законопроєкт №15057, який має усунути цю законодавчу прогалину.

Через позицію Міністерства оборони законопроєкт поки не ухвалили. Там вважають, що не можна дозволяти батькам дітей з інвалідністю звільнятися з військової служби, оскільки це може призвести до відтоку значної кількості військовослужбовців. Натомість учасники експертної зустрічі називають такі побоювання необґрунтованими.

Адвокати та правозахисники наголошують, що документ не створює нових пільг, а лише усуває суперечність між чинними законами та ставить у центр уваги інтереси дитини.