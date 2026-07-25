Законопроект об увольнении со службы родителей детей с инвалидностью находит поддержку в Раде

На публичной экспертной встрече, посвященной законопроекту, выступили народные депутаты и представители Офиса военного омбудсмена. Инициатива призвана уравнять права родителей детей с инвалидностью, оформляющих отсрочку, и тех, кто уже служит. Авторы убеждены: государство не может "разделять" таких детей. Об этом пишет 24 Канал.

Народный депутат Анна Скороход во время встречи заявила, что проблема существует и парламентарии готовы поддержать инициативу с поправками.

Анна Скороход Народный депутат Действительно существует проблема, что второй из родителей не может уволиться, если есть ребенок с инвалидностью. При этом у нас есть право на отсрочку. Это также исправляется данным законом, мы вносили эту поправку. Она не вызывает никаких дискуссий или обсуждений в профильном комитете. Поэтому я думаю, что она будет принята без каких-либо вопросов.

Также Скороход подняла вопрос о повышении выплат для тех, кто ухаживает за людьми с инвалидностью. Сумму пособия, к сожалению, решили привязать не к минимальной заработной плате, а к чему-то непонятному.

Однако, по словам депутата, законопроект вновь "пошел" на повторное второе чтение. Поэтому любые поправки народные депутаты могут вносить при условии получения обращения от граждан. По словам Анны Скороход, проблемы в законодательстве нередко решаются депутатским обращением. Поэтому к народным депутатам можно обращаться.

Другая парламентарий Ирина Борзова тоже обещает поддерживать законопроект в парламенте и распространять информацию о нем.

Ирина Борзова Народный депутат 230 тысяч детей с инвалидностью сегодня нуждаются в повышенном внимании, поддержке и государственных решениях.

На встрече с экспертами и матерями детей с инвалидностью выступила также представительница Офиса Военного омбудсмена. По ее словам, они полностью поддерживают позицию законодателей. Однако Офис считает, что, возможно, целесообразно определить именно перечень заболеваний, почему требуется постоянный уход.

Предлагаем рассмотреть вопрос об определении перечня медицинских показаний, на основании которых устанавливается такая необходимость, и исходить при решении вопроса об освобождении именно из такой необходимости. Практически необходимо разработать какую-то инструкцию, определить заболевание, которое нужно исключить, и перечень медицинских показаний, являющихся основанием для освобождения отца,

– считают в Офисе военного омбудсмена.

Отметим, что список, о котором говорила представительница ведомства, уже разработан Министерством здравоохранения. В Украине действует приказ, который выделяет те заболевания, при которых человек нуждается в уходе. Поэтому именно в соответствии с ним можно устанавливать освобождение от службы.

Правовая коллизия в отношении прав детей с инвалидностью

Ранее эксперты объясняли, что в законодательстве возникла коллизия: если отец или мать ребенка с инвалидностью оформили отсрочку от мобилизации, они могут оставаться дома. Однако военнослужащие, уже проходящие службу, не имеют права уволиться, чтобы помогать воспитывать такого ребенка. Из-за этого, по мнению правозащитников, страдают в первую очередь дети.

Граждане призывают Верховную Раду как можно скорее рассмотреть законопроект №15057, который должен устранить этот законодательный пробел.

Из-за позиции Министерства обороны законопроект пока не принят. Там считают, что нельзя разрешать родителям детей с инвалидностью увольняться с военной службы, поскольку это может привести к оттоку значительного количества военнослужащих. В свою очередь, участники экспертной встречи называют такие опасения необоснованными.

Адвокаты и правозащитники подчеркивают, что документ не создает новых льгот, а лишь устраняет противоречие между действующими законами и ставит в центр внимания интересы ребенка.