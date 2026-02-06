Право на відпустку для військових: чи діє воно під час воєнного стану

Порядок надання відпусток військовослужбовцям визначає Закон України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей". Водночас у Міністерстві оборони роз’яснили, які види відпусток доступні військовим під час воєнного стану.

Чи є у військових право на відпустку під час воєнного стану?

Міністерство оборони пояснює, що право військовослужбовців на відпустку під час воєнного стану не скасовується, однак реалізується з урахуванням обмежень, пов’язаних із виконанням бойових завдань та потребами підрозділів.

При цьому, військові можуть отримувати різні види відпусток, але їх надання залежить від оперативної обстановки та рішення командування. Зокрема, військовослужбовцям може надаватися щорічна основна відпустка тривалістю до 30 календарних днів.

Зверніть увагу! Водночас діє правило, за яким одночасно у відпустці може перебувати не більше 30% особового складу підрозділу.

На період такої відпустки за військовим зберігається грошове та матеріальне забезпечення, а також може надаватися час на дорогу до місця відпочинку та назад.

Які відпустки від окрім щорічної доступні військовослужбовцям?

Окремі категорії військових мають право на додаткові відпустки. Зокрема, військовослужбовці зі статусом учасника бойових дій можуть отримати додатково до 14 календарних днів відпочинку. Таке право встановлено статтею 16-2 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Довідково: Також передбачена відпустка за сімейними обставинами або з інших поважних причин до 10 календарних днів зі збереженням грошового забезпечення.

Додатково законодавством передбачені спеціальні види відпусток, зокрема за знищення ворожої техніки, після звільнення з полону (до 90 днів), а також відпустки для лікування за висновком військово-лікарської комісії.

Крім того, військовослужбовці можуть отримати відпустку для догляду за дитиною або навчальну відпустку, залежно від підстав і категорії служби.

Що ще варто знати військовим про свої права в Україні: коротко про головне