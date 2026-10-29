Бронь чи інвалідність після ухилення від мобілізації не звільнять від покарання, – Верховний Суд

Отримання відстрочки або бронювання від мобілізації вже після відкриття кримінальної справи за ухилення суд не визначає як пом'якшувальну обставину. Верховний Суд постановив, що зміна особистого статусу не скасовує суспільної небезпеки правопорушення, вчиненого раніше.

Відстрочка та бронювання не є зміною обстановки

Судді Верховного Суду розглядали випадок, коли чоловіка засудили за статтею 336 Кримінального кодексу України за ухилення від призову. Згодом апеляційна інстанція закрила справу, оскільки фігурант отримав III групу інвалідності та оформив відстрочку в застосунку Резерв+. Апеляційний суд вирішив, що через це відбулася так звана "зміна обстановки". Проте об'єднана палата Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду ухвалила інше рішення.

За словами фахівців, "зміна обстановки" – це юридична норма, яка дозволяє звільнити людину від покарання, якщо вона чи її вчинок перестали бути суспільно небезпечними. У справі №459/3471/23 обвинувачуваний отримав відстрочку через інвалідність уже після вчинення злочину, тому це не скасовує факту правопорушення.

У касаційній скарзі прокурор вважав, що надання відстрочки через два роки після вчинення злочину автоматично не анулює суспільну небезпеку діяння та особи, а положення статті 48 КК України застосовано безпідставно,

– йдеться в повідомленні.

Верховний Суд погодився з цією позицією та чітко розмежував поняття зміни обставин і особистих змін у житті обвинуваченого.

Суд пояснив, що норма про зміну обстановки стосується серйозних зовнішніх перетворень у країні чи суспільстві – наприклад, завершення воєнного стану чи тривалих соціально-економічних змін, які ліквідують саму загрозу.

Натомість надання відстрочки чи бронювання на підприємстві є лише строковим адміністративним рішенням, яке забезпечує потреби економіки або держслужби. Якщо військовозобов'язаний проігнорував призов у критичний момент, він уже завдав шкоди обороноздатності країни, і новий статус цього не виправляє.

Отримання такої відстрочки після вчинення злочину… не усуває суспільної небезпечності вчиненого особою діяння, яким вже завдано істотної шкоди комплектуванню Збройних Сил України в критичний момент, і не втрачає своєї протиправності та суспільної небезпеки від того, що особа згодом змінила свій адміністративний статус,

– визначили судді.

Тобто одруження, зміна роботи, новий майновий стан чи оформлення броні належать виключно до характеристики самої особи, проте не змінюють факту скоєного правопорушення.

Коли стан здоров'я все ж може пом'якшити вирок

Водночас судді виділили єдиний виняток, коли набуття нового статусу може свідчити про втрату особою небезпечності для суспільства. Це випадки, коли фізичний або психічний стан людини об'єктивно унеможливлює повторення такого злочину в майбутньому.

В усіх інших ситуаціях отримання броні чи відстрочки не призводить до закриття справи. Суд може врахувати ці обставини лише під час винесення вироку – наприклад, призначити м'якше покарання або замінити реальний тюремний строк іспитовим терміном.

Нагадаємо, за ухилення від мобілізації в Україні передбачено адміністративну або кримінальну відповідальність. Зокрема, людина може отримати штраф від 17 тисяч до 25 500 гривень.

Кримінальна відповідальність настає, якщо особа без поважної причини не з'явилася на службу після отримання повістки на відправлення до навчальної частини.

Оскільки ухилення вважається нетяжким злочином, то строк давності за таким обвинуваченням становить п'ять років. Після цього терміну громадянина вже не можна притягнути до відповідальності.