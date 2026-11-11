Три роки в'язниці за ухилення від мобілізації: за яких умов суд може закрити справу

Зміна обстановки може бути причиною звільнення від кримінальної відповідальності через ухилення від служби. У судах така практика радше рідкість, проте після ухвалення відповідного рішення Верховним Судом ситуація може змінитися.

Чи можливе звільнення від кримінальної відповідальності через ухилення від служби

Суди можуть скасувати вирок для "ухилянтів" через підставу, передбачену статтею 48 Кримінального кодексу. Якщо мала місце зміна обстановки під час розслідування справи, то суд може переглянути покарання й повністю звільнити людину від нього. Про це розповіла юристка Вікторія Драпайло.

Ідеться про випадки, коли людина була придатна до служби, але відмовилася від отримання бойової повістки. Звичайно, за таких умов проти неї відкривається кримінальне провадження з усіма його етапами.

Якщо за час розслідування обставини змінилися – людина теоретично може офіційно звільнитися від мобілізації.

За словами експертки, Верховний Суд ухвалив постанову про задоволення скарги прокурора і повернув справу в апеляційну інстанцію. Згідно з матеріалами, військовозобов'язаний отримав законне мобілізаційне розпорядження, але не виконав його вимоги. Проти нього відкрили справу за ухилення, відповідно до статті 336 Кримінального кодексу.

У першій інстанції дали реальний строк позбавлення волі на 3 роки. Потім в апеляції домоглися, щоб замінити це покарання на покарання з випробуванням з іспитовим строком на два роки. Але обвинуваченню це не сподобалося. І вони звернулися до Верховного Суду… Апеляційний суд повторно став на бік цієї людини, але цього разу повністю закрив справу і звільнив повністю від кримінальної відповідальності,

– розповіла Вікторія Драпайло.

Відомо, що в людини змінилася підстава – вона отримала 3-тю групу інвалідності й влаштувалася на роботу. Але прокуратура не здавалася й стверджувала, що попри те, що громадянин оформив інвалідність, він досі суспільно небезпечний. А "зміною обстановки" обвинувачення вважало лише скасування воєнного стану.

Тож висновок Верховного Суду змінився, і тепер він такий. Отримання особою після вчинення кримінального правопорушення, передбаченого статтею 336, відстрочки від призову на військову службу не становить зміни обстановки і не свідчить про втрату суспільної небезпечності вчиненим діянням у розумінні статті 48 Кримінального кодексу,

– розповіла юристка.

Проте випадки, коли надання відстрочки безпосередньо пов'язане з таким фізичним чи психічним станом особи, який об'єктивно унеможливлює повторне кримінальне правопорушення в майбутньому, можуть слугувати підставою для висновку про втрату особою суспільної небезпечності.

Узагальнимо! Верховний Суд постановив, що отримання відстрочки після вчинення кримінального правопорушення за статтею 336 КК України не є підставою для звільнення людини від кримінальної відповідальності. Але із загального правила є винятки.

Нагадаємо, через мобілізацію, яка триває в Україні, чоловіки віком від 18 до 60 років можуть отримати різні види повісток, кожна з яких має свої наслідки в разі ігнорування.

Так, ігнорування "бойової повістки" карається позбавленням волі на строк до п'яти років, тоді як неявка за іншими видами повісток тягне за собою адміністративну відповідальність у вигляді штрафу.