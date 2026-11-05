ТЦК відмовив у відстрочці через різні адреси з матір'ю з інвалідністю: на чий бік став суд

Житомирський окружний адміністративний суд розглянув відмову ТЦК у наданні відстрочки чоловіку, який здійснює постійний догляд за матір'ю з інвалідністю 1 групи. Проблема була в тому, що в паспорті позивача стояла відмітка про інше зареєстроване місце проживання. Претензії також виникли до податкового номера виникли технічні претензії.

Чому різна реєстрація місця проживання не скасовує реальний догляд

Чоловік хотів отримати відстрочку, щоб здійснювати постійний догляд за матір'ю, яка має інвалідність. Він надав повний перелік паперів відповідно до урядового Порядку №560, включно з довідкою МСЕК, свідоцтвом про народження та офіційним актом міськради про встановлення факту догляду. Проте комісія при військкоматі відмовила, угледівши "недостовірність даних". Про це йдеться в матеріалах справи №240/17149/26.

Документи він подав через Центр надання адміністративних послуг. Коли комісія при центрі комплектування розглянула заяву, вона визначила, що в чоловіка та його тяжкохворої матері різні адреси проживання. На переконання службовців, за таких умов він не може бути її фактичним опікуном. Хоча згідно з поданими документами, таке право в чоловіка було.

Належними доказами підтверджується, що до заяви від 20 січня 2026 року особа додала, зокрема, акт №243 про встановлення факту здійснення особою постійного огляду. Його складено та підписано комісією Виконавчого комітету Коростенської міської ради Житомирської області,

– визначила суддя.

Військовозобов'язаний пішов до суду, бо не погодився з вердиктом комісії. Він наголошував, що офіційна прописка не тотожна фактичному перебуванню. Окрім того, законодавство взагалі не вимагає нотаріально засвідчувати копію картки платника податків для відстрочки.

Суд ретельно дослідив поданий чоловіком акт, який чітко засвідчив спільне проживання сина з матір'ю за однією адресою. Суддя нагадала, що закон дозволяє людині мати реєстрацію лише за однією адресою, навіть якщо вона проживає у кількох місцях, тому розбіжність у штампах не порушує вимог мобілізаційного порядку.

У рішенні також підкреслили принципову різницю між утриманням та доглядом рідних. Утримання базується на вимогах закону й не потребує перебування під одним дахом, тоді як догляд якраз передбачає спільний побут, що позивач повністю довів.

З огляду на наведене, суд дійшов висновку, що рішення відповідача, оформленого протоколом комісії в частині що стосується відмови у наданні відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, є протиправним,

– йдеться в рішенні.

Проблема через надмірний формалізм

Окремо судова інстанція розкритикувала претензії ТЦК до копії картки платника податків матері. Суддя зазначила, що органи влади зобов'язані діяти за принципом пропорційності й не допускати бюрократичного формалізму під час реалізації важливих соціальних прав громадян.

Головне завдання комісії полягає у з'ясуванні реальних життєвих підстав для відстрочки, а не в пошуку дрібних недоліків у документах. Якщо ключові юридичні факти підтверджено належними довідками, технічні огріхи не можуть бути самостійною причиною для відмови.

Суд повністю задовольнив вимоги позивача, скасував рішення комісії та зобов'язав ТЦК оформити відстрочку, а також повернути громадянину одну тисячу 331 гривню 20 копійок витрат на судовий збір коштом бюджету установи.

Нагадаємо, що особи, які доглядають за людьми з інвалідністю, можуть отримати відстрочку від мобілізації, якщо підстави для такого звільнення від мобілізації підтверджуються в реєстрах.

Також це можливо для тих військовозобов'язаних, які оформили догляду чи опікунства над батьками. Процедури різняться та в деяких випадках вимагають судового рішення.