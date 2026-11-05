ТЦК отказал в отсрочке из-за разных адресов с матерью с инвалидностью: на чью сторону встал суд

Почему разная регистрация по месту жительства не исключает реального ухода

Мужчина хотел получить отсрочку, чтобы осуществлять постоянный уход за матерью, имеющей инвалидность. Он предоставил полный перечень документов в соответствии с правительственным Порядком № 560, включая справку МСЭК, свидетельство о рождении и официальный акт городского совета об установлении факта ухода. Однако комиссия при военкомате отказала, сославшись на "недостоверность данных". Об этом говорится в материалах дела № 240/17149/26.

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Документы он подал через Центр предоставления административных услуг. Когда комиссия при центре комплектования рассмотрела заявление, она установила, что у мужчины и его тяжелобольной матери разные адреса проживания. По мнению сотрудников, при таких условиях он не может быть ее фактическим опекуном. Хотя согласно представленным документам такое право у мужчины было.

Надлежащими доказательствами подтверждается, что к заявлению от 20 января 2026 года лицо приложило, в частности, акт № 243 об установлении факта осуществления лицом постоянного ухода. Он составлен и подписан комиссией Исполнительного комитета Коростенского городского совета Житомирской области– отметила судья.

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Военнообязанный обратился в суд, поскольку не согласился с вердиктом комиссии. Он подчеркивал, что официальная прописка не тождественна фактическому пребыванию. Кроме того, законодательство вообще не требует нотариального заверения копии карточки налогоплательщика для получения отсрочки.

Суд тщательно изучил представленный мужчиной документ, который однозначно подтверждал совместное проживание сына с матерью по одному адресу. Судья напомнила, что закон позволяет человеку иметь регистрацию только по одному адресу, даже если он проживает в нескольких местах, поэтому расхождение в штампах не нарушает требований мобилизационного порядка.

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В решении также подчеркнули принципиальную разницу между содержанием и уходом за родными. Содержание основано на требованиях закона и не требует проживания под одной крышей, тогда как уход как раз предполагает совместное проживание, что истец полностью доказал.

Учитывая изложенное, суд пришел к выводу, что решение ответчика, оформленное протоколом комиссии в части, касающейся отказа в предоставлении отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации, является противоправным– говорится в решении.

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Проблема из-за чрезмерного формализма

Отдельно судебная инстанция раскритиковала претензии ТЦК к копии карточки налогоплательщика матери. Судья отметила, что органы власти обязаны действовать по принципу пропорциональности и не допускать бюрократического формализма при реализации важных социальных прав граждан.

Главная задача комиссии заключается в выяснении реальных жизненных оснований для отсрочки, а не в поиске мелких недостатков в документах. Если ключевые юридические факты подтверждены надлежащими справками, технические огрехи не могут быть самостоятельной причиной для отказа.

Суд полностью удовлетворил требования истца, отменил решение комиссии и обязал ТЦК оформить отсрочку, а также возместить гражданину одну тысячу 331 гривну 20 копеек судебных издержек за счет бюджета учреждения.

Напомним, что лица, ухаживающие за людьми с инвалидностью, могут получить отсрочку от мобилизации, если основания для такого освобождения от мобилизации подтверждаются в реестрах.

Также это возможно для тех военнообязанных, которые оформили опеку или попечительство над родителями. Процедуры различаются и в некоторых случаях требуют судебного решения.