Разница между опекунством и постоянным уходом

О том, на что это может повлиять, в блоге Advokat Market объяснил Павел Колошкин.

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По словам адвоката, оформление ухода за пожилыми людьми или больными родителями может стать основанием для отсрочки от мобилизации. Однако для этого нужно знать о некоторых нюансах и отдельных условиях.

Прежде всего стоит разобраться, чем отличаются оба варианта опеки. Так, опекунство назначается, когда человека признали недееспособным. Например, из-за психических заболеваний или деменции. В таком случае человек не может самостоятельно принимать решения, поэтому суд официально назначает опекуна, который будет представлять интересы подопечного в юридических или бытовых вопросах.

В свою очередь, постоянный уход – это физическая помощь человеку, который частично не способен самостоятельно обслуживать себя. Например, из-за возраста, болезней или инвалидности. При этом такой человек может принимать решения самостоятельно.

Как оформить опеку во время войны

На время военного положения оформление опекунства проходит по неизменному алгоритму. Правда, судебные заседания могут переноситься, поэтому срок оформления затягивается. Это связано со сложной ситуацией в стране и войной.

При этом известно, что от сбора документов до момента получения свидетельства опекуна в среднем проходит 1,5 – 2 месяца.

Алгоритм оформления опекунства над родителями:

обращение в органы опеки и попечительства (здесь необходимо получить заключение о целесообразности назначения определенного лица опекуном);

заявление в суд о признании одного из родителей недееспособным (в частности, к заявлению необходимо приложить дополнительные медицинские справки о психическом состоянии человека, а также документы, подтверждающие родство);

судебная процедура (суд должен назначить судебно-психиатрическую экспертизу; если решение положительное – лицо признают недееспособным и автоматически назначают опеку над ним);

заключительный этап – получение удостоверения опекуна (для этого дополнительно необходимо обратиться в органы опеки и попечительства).

Когда возможна отсрочка от мобилизации

Согласно постановлению Кабмина № 560 от 16 мая 2024 года, чтобы получить отсрочку в связи с постоянным уходом, необходимо предоставить один из документов Это либо акт об установлении факта постоянного ухода, либо справка о получении компенсационной выплаты за уход.

Чтобы оформить постоянный уход за родителями и получить отсрочку от мобилизации, необходимо выполнить 4 основных шага:

медицинское подтверждение необходимости ухода; подтверждение факта постоянного ухода за пожилым человеком; подача заявления в ТЦК; получение решения ТЦК.

Если же вы являетесь опекуном родителей, то для получения отсрочки от мобилизации необходимо соблюсти все следующие требования. Речь идет о наличии судебного решения о назначении лица опекуном, а также о подтверждении факта необходимости ежедневного ухода. В частности, чтобы подтвердить постоянный уход, желательно проживать с подопечным. Также основанием для отсрочки является отсутствие других родственников, которые могли бы взять на себя опекунство.

К слову, справка об установлении опекунства над недееспособным лицом предоставляется индивидуально, исходя из конкретного случая/ситуации. Решение об этом принимается в местных органах самоуправления.