Різниця між опікунством і постійним доглядом

Про те, на що це може вплинути, у блозі Advokat Market пояснив Павло Колошкін.

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За словами адвоката, оформлення догляду за літніми людьми чи хворими батьками може стати підставою для відстрочки від мобілізації. Однак для цього потрібно знати про деякі нюанси й окремі умови.

Передусім варто розібратися, чим відрізняються обидва варіанти догляду. Так, опікунство призначається, коли людину визнали недієздатною. Наприклад через психічні захворювання або деменцію. У такому випадку людина не може самостійно приймати рішення, тож суд офіційно призначає опікуна, який представлятиме позицію підопічного в юридичних або побутових питаннях.

Натомість постійний догляд – це про фізичну допомогу для людини, яка частково не має здатності самостійно себе обслуговувати. Наприклад, через вік, хвороби чи інвалідність. Водночас така людина може приймати рішення самостійно.

Як оформити опікунство під час війни

На час воєнного стану оформлення опікунства працює за незмінним алгоритмом. Щоправда, судові засідання можуть переносити, тож період оформлення затягується. Це пов'язано зі складною ситуацією в країні та війною.

Водночас відомо, що від збору документів до моменту отримання посвідчення опікуна в середньому проходить 1,5 – 2 місяці.

Алгоритм для оформлення опікунства над батьками:

звернення до органів опіки та піклування (тут потрібно отримати висновок про доцільність призначення опікуном певної людини);

заява до суду про визнання одного з батьків недієздатним (зокрема із заявою треба надати додаткові медичні довідки щодо психічного стану людини; також документи, що підтвердять спорідненість);

судова процедура (суд має призначити судово-психіатричну експертизу, якщо рішення позитивне – особу визнають недієздатною й автоматично призначають опіку над нею);

фінальний крок – отримання посвідчення опікуна (для цього додатково потрібно звернутися в органи опіки та піклування).

Коли можлива відстрочка від мобілізації

За постановою Кабміну №560 від 16 травня 2024 року, щоб отримати відстрочку через постійний догляд потрібно надати один із документів. Це або акт про встановлення факту постійного догляду, або довідка про отримання компенсаційної виплати за догляд.

Щоб оформити постійний догляд за батьками та отримати відстрочку від мобілізації – потрібно виконати 4 основні кроки:

медичне підтвердження потреби в догляді; підтвердження факту постійного догляду за літньою людиною; подання заяви до ТЦК; отримання рішення ТЦК.

Якщо ж мати опікунство над батьками, то для отримання відстрочки від мобілізації потрібно дотриматись усіх наступних вимог. Йдеться про наявність судового рішення про призначення особи опікуном, про підтвердження факту необхідності щоденного догляду. Зокрема щоб засвідчити постійний догляд бажано проживати з підопічним. Також підставою для відстрочки є умова, коли інших родичів, які б могли взяти опікунство, немає.

До слова, довідка про встановлення опікунства над недієздатною особою надається індивідуально, на основі конкретного випадку/ситуації. Рішення про це ухвалюють в місцевих органах самоврядування.