Українці очікують проведення виборів

Фахівці порахували, що в Україні вже більше людей хоче бачити перезавантаження центральної влади, порівняно з даними, які були три роки тому. Після опитування вдалося встановити, що статистично майже 9 з 10 опитаних українців очікують на вибори. Такі дані опублікував Київський міжнародний інститут соціології.

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Але більшість українців підтримують лише одну умову для проведення виборів – завершення війни. Саме на цьому наголошували соціологи, які проводили опитування. Так за умови, що бойові дії завершаться й з'явиться можливість проведення президентських виборів, то таку ідею підтримує чимало людей. Водночас щодо виборів під час війни думка залишається сталою. Українці вважають, що такі зміни будуть не на часі.

За словами експертів, ще три роки тому за вибори й хоча б часткове перезавантаження системи проголосували 73% українці. Зараз вже 88% людей готові до змін й переобрання влади. Проти перезавантаження голосують лише 5% опитаних.

Люди навіть розповіли, на яких саме рівнях влади хотіли б бачити зміни. Опитування провели у травні, тож на той момент за зміни в складі парламенту голосували 83% респондентів. Ідею перезавантаження Кабінету Міністрів підтримували 74% людей, а 67% були б не проти, аби в Україні змінили президента.

Три роки тому показники відповідно були такими:

69% опитаних виступили за зміни в парламенті;

47% – за перезавантаження уряду;

23% – за зміну президента.

До слова, майже всі, хто зараз не "довіряє президенту" так само підтримали перезавантаження влади. А серед тих, хто підтримує Володимира Зеленського, за зміни голосують лише 33%.

Зауважимо, що опитування проводилося за ініціативою КМІС. Тисячу повнолітніх громадян опитали телефоном. Статистична похибка не перевищує 4,1%.

Нагадаємо, під час воєнного стану проведення президентських, парламентських і місцевих виборів заборонене законодавством України. Саме тому питання виборів напряму пов'язане із завершенням або скасуванням воєнного стану.

Виборів у Дії не буде

У Міністерстві цифрової трансформації заявили, що проведення виборів через застосунок Дія наразі неможливе через безпекові ризики. Головною перешкодою називають загрозу кібератак і втручання з боку Росії, що може поставити під сумнів правдивість результатів голосування.

Соціологічне опитування, яке проводилося раніше вказало, що найбільшу підтримку серед потенційних кандидатів на посаду президента зберігає чинний глава держави. Водночас у рейтингах також фігурують колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, керівник ГУР Кирило Буданов та низка інших відомих політиків і військових. Дослідження показало, що значна частина громадян поки не визначилася з майбутнім вибором.