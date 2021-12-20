Про це політик заявив в інтерв'ю. Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що, якби таку пропозицію поставили на голосування, то вона назбирала б 300 "за" з гаком.
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На величезних округах неможливо бути впізнаваним
Народні депутати вважають, що на величезних виборчих округах, які існують нині, неможливо досягти впізнаваності. Сьогодні у мажоритарника, який на одному окрузі обирався 10 років, округ збільшився втричі – ні він не знає людей, ні вони його. Часу, щоб познайомитись – немає,
– пояснив Арахамія.
За словами голови фракції, в результаті створили псевдоокруги, які ефективно не працюють. Так з'являється шанс потрапити в парламент випадковим людям.
Політики ведуть боротьбу всередині списку
Ще одним великим мінусом нової системи виборів політик назва боротьбу всередині партійного списку.
Основний мінус – кандидати, які потрапляють до списків партій, один одного "знищують". Умовно кажучи, третій номер починає "сипати" компромат на п'ятий номер, той – у відповідь,
– навів приклад нардеп.
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Що передбачає новий Виборчий кодекс:
- Верховна Рада змінила виборчий кодекс ще у 2019 році.
- Ініціативу підтримали 330 нардепів.
- Зокрема, новий кодекс передбачає відкриті списки партій.
- Відтак виборці можуть голосувати не лише за політичні партії, а й за конкретних людей у їх списках;
- З голосування зникла мажоритарка.
- Виборці обирають лише політсили, які пройдуть до парламенту.