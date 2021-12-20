За словами Стефанчука, робота над цим законопроєктом триває. Голова Ради переконаний, що його внесуть одним із перших у новому році.

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Сьогодні всі парламенти Європи мають міксовану систему голосування. І насамперед це пов’язано з тим, що в разі небезпеки, як-от пандемії, агресії Росії, потрібно забезпечити діяльність парламенту,

– заявив Руслан Стефанчук.

Спікер також нагадав, що два роки тому він уже подавав ідею щодо онлайн-голосування. Сьогодні ж є низка викликів, які спрогнозувати неможливо.

Що відомо про ініціативу Стефанчука

У березні 2020 року у Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт, яким хотіли дозволити дистанційну роботу парламенту, тобто у режимі відеоконференції на час пандемії.

Як повідомляли джерела 24 каналу, Міністерство юстиції України було відповідальним за врегулювання такого законодавчого акту. Він мав дозволити депутатам під час карантину дистанційно брати участь у голосуваннях.

Водночас мовилось, що це суперечитиме Конституції України, тож необхідно врегулювати її так, щоб не потрібно було вносити зміни. Інакше це потребувало б понад 300 голосів і розтягнулося б.

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Повний допис Ради у телеграмі

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підтримує ідею запровадження дистанційного голосування народних депутатів України. За його словами, відповідний законопроєкт може бути внесений до Парламенту України після нового року. Про це Руслан Стефанчук зазначив в етері програми "Подробиці тижня" на "Інтері".

"Зараз продовжуємо роботу над цим законопроєктом щодо запровадження дистанційного голосування. Я думаю, що він буде одним із перших, який буде внесений після нового року", – зазначив Руслан Стефанчук.

Спікер Парламенту України нагадав, що два роки тому він уже висував ідею про впровадження онлайн-голосування. Нині, на його думку, є низка викликів, які спрогнозувати неможливо.

"Сьогодні всі парламенти Європи мають міксовану систему голосування. І насамперед це пов’язано з тим, що в разі небезпеки (пандемії, агресії Російської Федерації) потрібно забезпечити діяльність парламенту", – зазначив Руслан Стефанчук.