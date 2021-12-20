По словам Стефанчука, работа над этим законопроектом продолжается. Председатель Рады убежден, что его внесут одним из первых в новом году.

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Сегодня все парламенты Европы имеют микс систему голосования. И прежде всего это связано с тем, что в случае опасности, как пандемии, агрессии России, нужно обеспечить деятельность парламента,

– заявил Руслан Стефанчук.

Спикер также напомнил, что два года назад он уже подавал идею по онлайн-голосованию. Сегодня же есть ряд вызовов, которые спрогнозировать невозможно.

Что известно об инициативе Стефанчука

В марте 2020 года в Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект, которым хотели разрешить дистанционную работу парламента, то есть в режиме видеоконференции на время пандемии.

Как сообщали источники 24 канала, Министерство юстиции Украины было ответственным за урегулирование такого законодательного акта. Он должен был позволить депутатам во время карантина дистанционно участвовать в голосованиях.

В то же время говорилось, что это будет противоречить Конституции Украины, поэтому необходимо урегулировать ее так, чтобы не нужно было вносить изменения. Иначе это потребовало бы более 300 голосов и растянулось бы.

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Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук поддерживает идею введения дистанционного голосования народных депутатов Украины. По его словам, соответствующий законопроект может быть внесен в Парламент Украины после нового года. Об этом Руслан Стефанчук отметил в эфире программы "Подробности недели" на "Интере".

"Сейчас продолжаем работу над этим законопроектом о введении дистанционного голосования. Я думаю, что он будет одним из первых, который будет внесен после нового года", – отметил Руслан Стефанчук.

Спикер Парламента Украины напомнил, что два года назад он уже выдвигал идею о внедрении онлайн-голосования. Сейчас, по его мнению, есть ряд вызовов, которые спрогнозировать невозможно.

"Сегодня все парламенты Европы имеют микс систему голосования. И прежде всего это связано с тем, что в случае опасности (пандемии, агрессии Российской Федерации) нужно обеспечить деятельность парламента", – отметил Руслан Стефанчук.