Об этом он заявил в интервью. Арахамия считает, что, если бы такое предложение было поставлено на голосование, то оно насобирало бы 300 "за" с лишним.

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На огромных округах невозможно быть узнаваемым

Народные депутаты считают, что на существующих ныне огромных избирательных округах невозможно достичь узнаваемости. Сегодня у мажоритарщика, который в одном округе избирался 10 лет, округ увеличился втрое – ни он не знает людей, ни они его. Времени, чтобы познакомиться, нет,

– объяснил Арахамия.

По словам главы фракции, в результате создали псевдоокруги, которые эффективно не работают. Так появляется шанс попасть в парламент случайным людям.

Обратите внимание! Арахамия сообщил, что пока эта идея не превратилась в законодательную инициативу. Разговоры преимущественно ведут "на кухне или в столовой парламента".

Политики ведут борьбу внутри списка

Еще одним большим минусом новой системы выборов политик называет борьбу внутри партийного списка.

Основной минус – кандидаты, попадающие в списки партий, друг друга "уничтожают". Условно говоря, третий номер начинает "сыпать" компромат на пятый номер, тот – в ответ,

– привел пример нардеп.

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Что предусматривает новый Избирательный кодекс: