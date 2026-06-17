Украинцы ожидают проведения выборов

Эксперты подсчитали, что в Украине уже больше людей хотят перезагрузки центральной власти по сравнению с данными трехлетней давности. По результатам опроса удалось установить, что статистически почти 9 из 10 опрошенных украинцев ожидают выборов. Такие данные опубликовал Киевский международный институт социологии.

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Но большинство украинцев поддерживают лишь одно условие для проведения выборов – завершение войны. Именно на этом акцентировали внимание социологи, проводившие опрос. Так, при условии, что боевые действия завершатся и появится возможность проведения президентских выборов, такую идею поддерживает немало людей. В то же время в отношении выборов во время войны мнение остается неизменным. Украинцы считают, что такие изменения будут несвоевременными.

По словам экспертов, ещё три года назад за выборы и хотя бы частичную перезагрузку системы проголосовали 73% украинцев. Сейчас уже 88% людей готовы к изменениям и переизбранию власти. Против перезагрузки голосуют лишь 5% опрошенных.

Люди даже рассказали, на каких именно уровнях власти хотели бы видеть изменения. Опрос провели в мае, поэтому на тот момент за изменения в составе парламента проголосовали 83% респондентов. Идею перезагрузки Кабинета министров поддержали 74% людей, а 67% были бы не против, чтобы в Украине сменили президента.

Три года назад показатели соответственно были следующими:

69% опрошенных выступили за изменения в парламенте;

47% — за перезагрузку правительства;

23% – за смену президента.

К слову, почти все, кто сейчас "не доверяет президенту", также поддержали перезагрузку власти. А среди тех, кто поддерживает Владимира Зеленского, за изменения голосуют лишь 33%.

Отметим, что опрос проводился по инициативе КМИС. Тысяча совершеннолетних граждан были опрошены по телефону. Статистическая погрешность не превышает 4,1%.

Напомним, что во время военного положения проведение президентских, парламентских и местных выборов запрещено законодательством Украины. Именно поэтому вопрос выборов напрямую связан с завершением или отменой военного положения.

Выборов в Дии не будет

В Министерстве цифровой трансформации заявили, что проведение выборов через приложение "Дия" пока невозможно из-за рисков для безопасности. Главным препятствием называют угрозу кибератак и вмешательства со стороны России, что может поставить под сомнение достоверность результатов голосования.

Социологический опрос, проводившийся ранее, показал, что наибольшую поддержку среди потенциальных кандидатов на пост президента сохраняет действующий глава государства. В то же время в рейтингах также фигурируют бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, руководитель ГУР Кирилл Буданов и ряд других известных политиков и военных. Исследование показало, что значительная часть граждан пока не определилась с будущим выбором.