Об этом говорится в объяснении Министерства обороны Украины.

Читайте также Отсрочка до завершения мобилизации: что это значит и как долго она действует

Как работает отсрочка по уходу?

Военнообязанные, которые осуществляют постоянный уход за лицом с инвалидностью, могут получить отсрочку от мобилизации при наличии соответствующих документов и, как правило, совместного проживания.

Стоит отметить, что основанием для отсрочки может быть и уход за лицом с инвалидностью II группы, если медицинская комиссия установила потребность в постоянном уходе – в соответствии с изменениями, введенных в 2025 году.

Для оформления отсрочки необходимо обратиться в ТЦК по месту учета с соответствующим заявлением и документами, подтверждающие осуществление ухода. Подать его можно как лично, так и через приложение Резерв +, где предусмотрена функция оформления отсрочки – с автоматическим подтягиванием необходимых данных из государственных реестров.

В Министерстве обороны объяснили, что отсрочка от мобилизации в связи с уходом за человеком с инвалидностью может продлеваться автоматически, если:

основание остается в силе;

это подтверждается в реестрах.

В то же время в ведомстве отметили, что автоматическое продление может не состояться, если система определит другого смотрителя, например разведенного родственника. В таком случае для подтверждения права на отсрочку необходимо подать соответствующие документы через ЦНАП.

В Минобороны также отметили, что для автопродления в системе должен быть указан РНОКПП лица, за которым осуществляется уход, а данные об инвалидности должны быть актуальными в Пенсионном фонде или Единой информационной системе социальной сферы.

Без этого автоматическое продление может не сработать.

Важно! Ошибки при подаче запроса на отсрочку возникают редко, однако могут быть связаны с повышенной нагрузкой на государственные реестры. В таком случае рекомендуется повторить попытку через 48 часов, а если проблема не исчезнет – обратиться в ЦНАП.

Как изменились правила бронирования?