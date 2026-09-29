ЦНАП не зможе відмовити: в Україні оновили правила продовження відстрочки

В Україні оновили правила продовження вже наявної відстрочки. Військовозобов'язані вже скоро зможуть подавати документи у ЦНАП.

Продовження раніше наданої відстрочки з 1 жовтня

Уперше будуть реалізовані нові правила відстрочки, які стануть чинними з 1 жовтня 2026 року. Громадяни, в яких відстрочка вже є й інформація в реєстрі актуальна – отримають продовження автоматично. Але на практиці це не завжди так працює, повідомила адвокат Дар'я Тарасенко.

У деяких випадках військовозобов'язаним необхідно знову подавати пакет документів, що право на відстрочку не втратилося.

Так раніше існувало правило, що чоловік, який розуміє потребу в продовженні раніше наданої відстрочки, не знав точної дати, коли має подавати документи знову. Чи це з того дня, коли президент створив указ про продовження мобілізації, чи коли Верховна Рада за це проголосувала – це дискусійне питання тепер не має виникати.

На практиці різні ЦНАПи по-різному до цього ставилися. І ми бачили випадки, коли реєстратор не приймав документи, а казав, що звернення є передчасним. Тепер же відбулися зміни в Постанові Кабінету Міністрів №560, які все ж таки встановили строк, коли звертатися,

– розповіла експерт.

Відмовити в прийнятті документів для продовження відстрочки ЦНАП може, коли побачить, що запит на звільнення від мобілізації є за тією самою підставою і до закінчення її строку залишилося понад 30 днів.

Тобто тепер встановлено, що строк до закінчення чинності відстрочки визначає дату, коли людина може звернутися за послугою. Якщо днів менше, ніж 30 – документи на продовження можна подавати. Комісія має ухвалити рішення й за можливості продовжити відстрочку.

Дар'я Тарасенко наголосила, що подумати про звернення до ЦНАПу вже варто тим, хто точно знає, що відстрочка автоматично не продовжиться.

Також знову подати документи експерт радить тим, хто хвилюється за своє звільнення від мобілізації та вважає, що за таких умов їм буде спокійніше.

Нагадаю, що окремої процедури для продовження раніше наданої відстрочки не існує. Якщо ви хочете таки заздалегідь подати до ЦНАПу документи, то треба це робити за тією ж процедурою, як перша подача документів для оформлення відстрочки, тобто має бути повний пакет,

– розповіла адвокат.

Через те що загальна мобілізація продовжена до 31 жовтня, то подавати документи на оновлення можна вже від 1 жовтня й пізніше.

Зазначимо, відстрочка може автоматично скасуватися, якщо зникає законна підстава для неї або система не знаходить підтвердження. Серед причин – борг з аліментів понад три місяці, досягнення старшою дитиною 18 років у багатодітного батька, непройдений повторний огляд при інвалідності тощо. Перевірити відстрочку можна в електронному військово-обліковому документі та повному витягу

Якщо підстава ще не цифровізована, немає смартфона або в реєстрах наявні неповні дані, то документи можна подати через ЦНАП, який передасть їх до ТЦК. Рішення ухвалює саме центр комплектування.