Продление ранее предоставленной отсрочки с 1 октября

Впервые будут введены в действие новые правила отсрочки, которые вступят в силу с 1 октября 2026 года. Граждане, у которых уже есть отсрочка и информация в реестре актуальна, получат продление автоматически. Но на практике это не всегда так работает, сообщила адвокат Дарья Тарасенко.

В некоторых случаях военнообязанным необходимо вновь подавать пакет документов, подтверждающих, что право на отсрочку не утрачено.

Так раньше существовало правило, согласно которому мужчина, понимающий необходимость продления ранее предоставленной отсрочки, не знал точной даты, когда ему следует подавать документы заново. Будь то со дня, когда президент издал указ о продлении мобилизации, или со дня, когда Верховная Рада проголосовала за это, – этот спорный вопрос теперь не должен возникать.

На практике различные ЦПАУ по-разному к этому относились. И мы видели случаи, когда регистратор не принимал документы, а говорил, что обращение является преждевременным. Теперь же в Постановлении Кабинета Министров № 560 произошли изменения, которые все же установили срок, когда следует обращаться,

– рассказала эксперт.

Отказать в приеме документов для продления отсрочки ЦПАУ может, если увидит, что запрос на освобождение от мобилизации подан по тому же основанию и до истечения срока отсрочки осталось более 30 дней.

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То есть теперь установлено, что срок до истечения действия отсрочки определяет дату, когда человек может обратиться за услугой. Если дней меньше 30 – документы на продление можно подавать. Комиссия должна принять решение и, по возможности, продлить отсрочку.

Дарья Тарасенко подчеркнула, что подумать об обращении в ЦПАУ уже стоит тем, кто точно знает, что отсрочка автоматически не продлится.

Также эксперт советует повторно подать документы тем, кто переживает за свое освобождение от мобилизации и считает, что в таких условиях им будет спокойнее.

Напомню, что отдельной процедуры для продления ранее предоставленной отсрочки не существует. Если вы все же хотите заранее подать документы в ЦПАУ, то делать это нужно по той же процедуре, что и при первой подаче документов для оформления отсрочки, то есть должен быть полный пакет,

– рассказала адвокат.

Поскольку всеобщая мобилизация продлена до 31 октября, подавать документы на продление можно уже с 1 октября и позже.

Отметим, что отсрочка может быть автоматически отменена, если исчезает законное основание для нее или система не находит подтверждения. Среди причин – задолженность по алиментам более чем за три месяца, достижение старшим ребенком 18 лет у многодетного родителя, непройденный повторный осмотр при инвалидности и т. д. Проверить отсрочку можно в электронном военно-учетном документе и полной выписке

Если основание еще не оцифровано, нет смартфона или в реестрах имеются неполные данные, то документы можно подать через ЦПАУ, который передаст их в ТЦК. Решение принимает именно центр комплектования.