Кто и при каких условиях может лишиться отсрочки

Не все категории военнообязанных имеют постоянно действующую отсрочку. Постановление Кабинета Министров № 560 определяет категории мужчин, которые могут лишиться освобождения от мобилизации в случае совершения нарушений. Об основных случаях, когда отсрочку могут отменить, рассказал адвокат Алексей Мендрух.

Одна из категорий, находящихся в зоне риска, – это многодетные родители, которые не платят алименты и имеют соответствующий долг. Это предусмотрено законодательным актом об отсрочке: разрешено отменять или не продлевать освобождение от мобилизации родителям, если задолженность по уплате алиментов превышает сумму платежей за три месяца.

Кстати, как происходит отмена отсрочки? Сейчас это происходит автоматически. Система время от времени проверяет ваше освобождение. Если она не находит подтверждения или оснований для предоставления вам отсрочки или для ее продления, она просто отменяет ее, и она может у вас исчезнуть. Просто вы просыпаетесь утром, обновляете "Резерв+" и больше ее не видите,

– пояснил адвокат Мендрух.

Кроме того, родители троих детей могут утратить законное право на отсрочку, если старший ребенок достиг 18-летнего возраста. При таких условиях освобождение от призыва будет аннулировано и исчезнет из электронного военно-учетного документа.

Важно! Адвокат подчеркнул, что отсрочка может оставаться в силе, если кто-то из детей учится в вузе. Главное, чтобы его возраст был меньше 18 лет.

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Не смогут получить отсрочку мужчины, имеющие инвалидность, но не явившиеся вовремя на повторный осмотр. Это не касается граждан, имеющих пожизненный статус. Право на отсрочку действует до тех пор, пока действует заключение об инвалидности.

Медики назначают такому лицу дату нового осмотра, после которого решение может быть продлено. Если человек не явился – соответственно, он теряет право на отсрочку.

Еще одна категория военнообязанных, которые могут лишиться отсрочки, – это студенты, обучающиеся по программам профессионального, профессионально-технического, специального, предвысшего и высшего образования, перешедшие с дуальной или дневной формы обучения на заочную. Отсрочки также не будет у тех, кто взял академический отпуск.

Алексей Мендрух также выделил категорию лиц, обеспечивающих постоянный уход за больной женой, мужем, ребенком и либо своим отцом или матерью, либо отцом или матерью супруги.

У нас есть документ, подтверждающий необходимость ухода. Это заключение врачебной консультативной комиссии. Сейчас действует единая форма №080-4/о. Вы получили этот документ также на год. Если год истек и человек его не продлил, или он уже не нуждается в уходе, то и отсрочки, конечно, у вас не будет,

– уточняет эксперт.

Наиболее распространенные причины для отмены отсрочки: смотрите видео

Отсрочка также отменяется, когда мужчина воспитывает ребенка с инвалидностью, но ему исполняется 18 лет.

Кроме того, освобождение от мобилизации отменяют, если исчезнет заболевание ребенка, за которым ухаживал военнообязанный.

Напомним, в этом году изменить основание для отсрочки разрешено еще во время действия другой. Если у человека появилась другая законная возможность, то можно подать заявление на переоформление. Старая отсрочка продолжит действовать.

Подать заявление можно через ЦПАУ, а в случаях, доступных в цифровой системе, – через электронные сервисы.

Помните, что проверить дату действия освобождения от призыва можно, загрузив электронный военно-учетный документ в формате PDF и посмотрев поле "Отсрочка". Если написано "до окончания мобилизации" – это еще не означает, что отсрочка бессрочная. В таком случае стоит сформировать полную выписку и проверить дату там.