Хто та за яких умов може втратити відстрочку

Не всі категорії військовозобов'язаних мають постійно чинну відстрочку. Постанова Кабінету Міністрів №560 визначає категорії чоловіків, які можу втратити звільнення від мобілізації за умови вчинення порушень. Про основні випадки, коли відстрочку можуть скасувати, розповів адвокат Олексій Мендрух.

Одна з категорій, яка перебуває в зоні ризику – це багатодітні батьки, які не сплачують аліменти й мають відповідний борг. Це передбачено законодавчим актом про відстрочку: дозволено скасовувати або не продовжувати звільнення від мобілізації батькам, якщо заборгованість зі сплати аліментів перевищує суму платежів за три місяці.

До речі, як відбувається скасування відстрочки? Наразі це відбувається автоматично. Система час від часу перевіряє ваше звільнення. Якщо вона не знаходить підтвердження або підстав для надання вам відстрочки, або для продовження, вона просто її скасовує і вона може у вас зникнути. Просто от ви просинаєтесь зранку, оновлюєте Резерв+ і більше її не бачите,

– пояснив адвокат Мендрух.

Крім того, батьки трьох дітей можуть втратити законне право на відстрочку, якщо старша дитина досягла 18-річного віку. За таких умов звільнення від призову буде анульоване й зникне з електронного військово-облікового документа.

Важливо! Адвокат наголосив, що відстрочка може залишатися чинною, якщо хтось із дітей навчається у виші. Головне, аби її вік був меншим за 18 років.

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Мати відстрочку не зможуть чоловіки, які мають інвалідність, але не з'явилися вчасно на повторний огляд. Це не стосується громадян, які мають довічний статус. Право на відстрочку діє доти, доки чинний висновок про інвалідність.

Медики встановлюють такій особі дату нового огляду, після якого рішення можуть подовжити. Якщо людина не прийшла – відповідно й право на відстрочку вона втрачає.

Ще одна категорія військовозобов'язаних, які можуть втратити відстрочку – це студенти, здобувачі професійної, професійної технічної, фахової, передвищої та вищої освіти, які перейшли з дуальної або денної форми навчання на заочну. Відстрочки також не буде в тих, хто взяв академвідпустку.

Олексій Мендрух також виділив категорію доглядальників, які зайняті постійним доглядом за хворою дружиною, чоловіком, дитиною та або своїм батьком чи матір'ю, або батьком чи матері дружини.

У нас є документ, який підтверджує необхідність догляду. Це висновок лікарської консультативної комісії. Зараз єдина форма №080-4/о. Ви отримали цей документ також на рік. Якщо рік закінчився і людина його не продовжила, чи вона вже не потребує догляду, то і відстрочки, звісно, у вас не буде,

– уточнює експерт.

Найпоширеніші причини для скасування відстрочки: дивіться відео

Відстрочка також зникає, коли чоловік виховує дитину з інвалідністю, але їй виповнюється 18 років.

Крім того, звільнення від мобілізації скасують, якщо зникне захворювання дитини, за якою доглядав військовозобов'язаний.

Нагадаємо, цьогоріч змінити підставу для відстрочки дозволено ще під час дії іншої. Якщо в людини з'явилася інша законна можливість, то можна подати заяву на переоформлення. Стара відстрочка продовжить діяти.

Подати заяву можна через ЦНАП, а для доступних у цифровій системі випадків – через електронні сервіси.

Пам'ятайте, що перевірити дату чинності звільнення від призову можна, завантаживши електронний військово-обліковий документ у PDF і подивитися поле "Відстрочка". Якщо написано "до закінчення мобілізації" – це ще не означає, що відстрочка безстрокова. У такому випадку варто сформувати повний витяг і перевірити дату там.