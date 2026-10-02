Додаткова підстава для відстрочки: кому можуть дати таке право для догляду за родичами

В Україні пропонують розширити перелік підстав для відстрочки від мобілізації та звільнення з військової служби під час воєнного стану. Ініціатива стосується тих, хто доглядає за близькими родичами похилого віку або з тяжкими захворюваннями.

Хто після змін отримає право на відстрочку та звільнення

Законодавці пропонують врегулювати випадки, коли громадяни фактично здійснюють постійний догляд за рідними, але не мають офіційної підстави для відстрочки чи демобілізації. Чинні норми не враховують усіх ситуацій, де потрібна щоденна допомога хворим чи людям похилого віку. Про це йдеться в картці законопроєкту №16118.

Документ передбачає зміни до законів про мобілізаційну підготовку та військову службу. Нові норми стосуватимуться тих, хто опікується батьками або членами сім'ї другого ступеня споріднення. Йдеться про родичів похилого віку, які через хронічні хвороби, когнітивні розлади чи інші порушення втратили здатність самостійно пересуватися або обслуговувати себе.

Для підтвердження права на відстрочку чи звільнення знадобиться висновок лікарсько-консультативної комісії або рішення експертної команди з оцінювання функціонування особи. При цьому не обов'язково, щоб родич мав ступінь інвалідності. Підставою для звільнення від обов'язку служити буде лише наявність факту хвороби.

У таких випадках постійний догляд є не добровільною побутовою допомогою, а необхідністю, обумовленою станом здоров’я особи та її нездатністю самостійно забезпечувати власні основні потреби. Відтак законодавче регулювання має враховувати не лише формальний статус особи, яка потребує допомоги, а й об’єктивну потребу у постійному сторонньому догляді, якщо така потреба належним чином підтверджена,

– пишуть автори.

Оформити відстрочку або демобілізацію можна буде лише за відсутності інших близьких родичів першого ступеня споріднення, які можуть здійснювати догляд. Якщо ж такі родичі самі потребують сторонньої допомоги, це право зберігається за військовозобов'язаним.

Законодавчі зміни створять додаткову підставу для відстрочки та звільнення. Так врегулюється питання щодо права людини здійснювати постійний сторонній догляд за своїми родичами-особами похилого віку, які за станом здоров’я втратили здатність до самообслуговування.

Нагадаємо, у 2026 році залишаються чинними всі основні підстави для відстрочки. Отримати звільнення від мобілізації можна за сімейними обставинами, через незадовільний стан здоров'я, навчання, професійну діяльність та інші умови.

Варто пам'ятати, що відстрочка може бути надана після офіційного подання документів, що підтверджують ці підстави. Доки цього не зроблено, людина підлягає мобілізації.