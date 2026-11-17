У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про суттєве збільшення допомоги при народженні дитини з обов'язковою щорічною індексацією виплат. Сім'ям військовослужбовців пропонують виплачувати додатковий мільйон гривень із можливістю спрямувати ці гроші на житло.

Диференційовані виплати за черговістю та захист від інфляції

Законопроєкт про збільшення виплат на народження дитини пропонує внести зміни до Закону України "Про державну допомогу сім’ям з дітьми". Автори зазначають, що потреба в перегляді виплат виникла через критичну демографічну кризу. Про це йдеться в пояснювальній записці до законопроєкту №16229.

За даними Міністерства юстиції, у першому півріччі 2026 року в Україні народилося лише 73 292 дитини, тоді як смертей зафіксували майже 260 тисяч – на одного новонародженого припадає 3,5 смерті. Оновлені з 1 січня виплати у 50 тисяч гривень та щомісячні допомоги ситуацію не виправили, адже народжуваність скоротилася ще на 16 відсотків.

До авторів законопроєкту постійно звертаються матері та сім’ї, у яких нещодавно народилися діти. Вони наголошують, що обсяг державної допомоги не враховує реалій сьогодення: витрат на житло, догляду за дитиною, втрати доходу одного з батьків та загального рівня цін. Отже, чинні інструменти не дають необхідного результату, і держава потребує рішучих кроків у фінансовому стимулюванні народжуваності,

– повідомили в Раді.

Автори ініціативи пропонують повернутися до моделі, яка вже діяла в Україні до 2014 року, коли сума прямо залежала від того, яка за чергою дитина з'явилася на світ.

Усі виплати пропонують захистити від інфляції шляхом обов’язкової щорічної індексації – тобто регулярного перерахунку суми відповідно до зростання цін у країні. Це гарантуватиме, що через кілька років гроші не знеціняться, а родини зможуть упевнено планувати свій бюджет наперед.

Отримувати державну допомогу дозволять лише за умови постійного проживання на території України. Ця норма покликана стати фінансовим стимулом для повернення родин, які вимушено виїхали за кордон.

Мільйон гривень для родин військовослужбовців та гнучкі правила

Окрему увагу законопроєкт приділяє сім’ям захисників, де один із батьків перебуває на фронті, а вся турбота про малюка лягає на іншого з подружжя. Для військовослужбовців, зокрема учасників бойових дій, полонених, зниклих безвісти або загиблих бійців, пропонують запровадити додаткову одноразову виплату в розмірі одного мільйона гривень.

Забезпечити гнучкість механізмів отримання допомоги з урахуванням різних життєвих обставин сімей, зокрема можливість спрямування коштів на забезпечення сім’ї житлом, одноразового отримання коштів сім'ями військовослужбовців, отримання допомоги родичем, який фактично доглядає дитину, та подовженого строку звернення,

– пропонують народні депутати.

Крім того, кошти захистять від будь-яких судових стягнень чи арештів через борги. Їх також не враховуватимуть до сукупного доходу родини під час оформлення інших соціальних допомог чи субсидій.

Нагадаємо, на розгляд нардепів ще очікує законопроєкт №15057, який українці активно підтримали. Згідно з вимогами родин військових, батьки дітей з інвалідністю мають отримати право на звільнення зі служби. Відповідна петиція до уряду зібрала понад 25 тисяч підписів громадян.

До слова, військовим та їхнім родинам крім 50 тисяч гривень за народження дитини від держави надається матеріальна допомога від військової частини в розмірі місячного грошового забезпечення.