Дифференцированные выплаты в зависимости от очередности и защита от инфляции

Законопроект об увеличении выплат при рождении ребенка предлагает внести изменения в Закон Украины "О государственной помощи семьям с детьми". Авторы отмечают, что необходимость пересмотра выплат возникла из-за критического демографического кризиса. Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту №16229.

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По данным Министерства юстиции, в первом полугодии 2026 года в Украине родилось лишь 73 292 ребенка, тогда как смертей зафиксировали почти 260 тысяч – на одного новорожденного приходится 3,5 смерти. Обновленные с 1 января выплаты в размере 50 тысяч гривен и ежемесячные пособия не исправили ситуацию, ведь рождаемость сократилась еще на 16 процентов.

К авторам законопроекта постоянно обращаются матери и семьи, в которых недавно родились дети. Они подчеркивают, что размер государственной помощи не учитывает реалии сегодняшнего дня: расходы на жилье, уход за ребенком, потерю дохода одного из родителей и общий уровень цен. Таким образом, действующие инструменты не дают необходимого результата, и государству требуются решительные шаги по финансовому стимулированию рождаемости– сообщили в Раде.

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Авторы инициативы предлагают вернуться к модели, которая уже действовала в Украине до 2014 года, когда сумма напрямую зависела от того, какой по счету ребенок появился на свет.

Все выплаты предлагается защитить от инфляции путем обязательной ежегодной индексации – то есть регулярного пересчета суммы в соответствии с ростом цен в стране. Это гарантирует, что через несколько лет деньги не обесценятся, а семьи смогут уверенно планировать свой бюджет наперед.

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Получать государственную помощь разрешат только при условии постоянного проживания на территории Украины. Эта норма призвана стать финансовым стимулом для возвращения семей, вынужденно уехавших за границу.

Миллион гривен для семей военнослужащих и гибкие правила

Особое внимание законопроект уделяет семьям защитников, где один из родителей находится на фронте, а вся забота о малыше ложится на второго из супругов. Для военнослужащих, в частности участников боевых действий, пленных, пропавших без вести или погибших бойцов, предлагается ввести дополнительную единовременную выплату в размере одного миллиона гривен.

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Обеспечить гибкость механизмов получения помощи с учетом различных жизненных обстоятельств семей, в частности возможность направления средств на обеспечение семьи жильем, единовременного получения средств семьями военнослужащих, получения помощи родственником, фактически ухаживающим за ребенком, а также продленного срока обращения– предлагают народные депутаты.

Кроме того, средства будут защищены от любых судебных взысканий или арестов из-за долгов. Их также не будут учитывать в совокупном доходе семьи при оформлении других видов социальной помощи или субсидий.

Напомним, рассмотрения народными депутатами еще ожидает законопроект №15057, который украинцы активно поддержали. Согласно требованиям семей военных, родители детей с инвалидностью должны получить право на увольнение со службы. Соответствующая петиция к правительству собрала более 25 тысяч подписей граждан.

К слову, военным и их семьям, помимо 50 тысяч гривен за рождение ребенка от государства, предоставляется материальная помощь от воинской части в размере месячного денежного обеспечения.