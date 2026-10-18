Перетин кордону з відстрочкою по догляду: чи може чоловік виїхати без дружини з інвалідністю

Чоловіки віком від 23 до 60 років, які мають відстрочку через інвалідність дружини, можуть їхати за кордон, проте лише як особи, які супроводжують іншого. Юристи роз'яснили норми законодавства та розповіли про судову практику щодо виїзду за межі України військовозобов'язаних, які мають дружину з інвалідністю.

Чому однієї відстрочки замало

Сама по собі наявність довідки з ТЦК про відстрочку через догляд за дружиною не відкриває військовозобов'язаним автоматичного шляху за кордон, адже цей процес підпорядковується окремим урядовим нормам. Про це розповіли фахівці на порталі "Юристи.ua".

Як зазначив експерт Сергій Богун, зазначена підстава для перетину безпосередньо пов'язана з турботою про рідних. Тому це не дає право на безперешкодний виїзд за кордон. Головна мета полягає безпосередньо в супроводі особи з інвалідністю, тому первинний перетин має здійснюватися разом з дружиною.

Тобто, якщо жінка залишається вдома, чоловік самостійно перетнути кордон у більшості випадків не зможе. Спеціальний пункт 2-6 Правил перетинання кордону стосується інших категорій осіб і не надає чоловікові додаткових привілеїв, тому діє виключно пункт 2-1.

Водночас закон залишає легальний механізм для окремого виїзду, якщо жінка вже перебуває в іншій країні. Деталі такої процедури окреслив юрист Юрій Айвазян.

Ви можете виїжджати без дружини за підставою її інвалідності II групи, якщо вона перебуває за кордоном і ви маєте довідку про її перебування на консульському обліку. Якщо дружина перебуває в Україні, ця підстава дозволяє Вам виїхати разом із нею для її супроводу. Оформлена відстрочка не скасовує цих умов,

– пояснив фахівець.

Для такої поїздки військовозобов'язаному віком від 23 до 60 років знадобиться обов'язковий пакет документів. При собі слід мати:

закордонний паспорт;

військово-обліковий документ;

свідоцтво про шлюб;

підтвердження інвалідності (наприклад, пенсійне посвідчення із зазначенням групи та причини);

довідка про перебування дружини на консульському обліку.

Повторні поїздки та судова практика

Чинне законодавство не обмежує кількість перетинів кордону. Чоловік може регулярно навідувати дружину та повертатися в Україну, якщо під час кожного виїзду всі зазначені умови та документи залишаються чинними.

Якщо ж чоловік виїжджав разом із дружиною як супроводжуючий, закон зобов'язує його повернутися назад не пізніше за неї або разом із нею. У разі безпідставних відмов прикордонників громадяни успішно відстоюють свої права в суді. Про один з таких випадків розповів адвокат Станіслав Гіммельфарб.

У рішенні Волинського окружного адміністративного суду від 7 лютого 2025 року у справі №140/9892/24 розглядалася ситуація, коли чоловік мав відстрочку, а його дружина з інвалідністю II групи перебувала на консульському обліку в Німеччині. Суд визнав протиправною відмову в перетині кордону за обставин тієї справи,

– повідомив адвокат.

За словами експерта, це рішення підтверджує значення документів про інвалідність, шлюб і консульський облік, але не встановлює безумовного права на будь-які майбутні поїздки.

Нагадаємо, прикордонники на пункті пропуску "Чоп" відмовили чоловікові в перетині кордону для супроводу дружини з інвалідністю. Підставою визначили те, що він надав електронне пенсійне посвідчення, хоча нібито повинен був мати оригінал або нотаріально посвідчену копію паперового документа. Проте справа вирішилася пізніше. Згідно з законом електронне відображення пенсійного посвідчення у застосунку Дія має абсолютно таку ж юридичну силу та строк дії, як і паперове посвідчення.

До слова, навіть наявність бронювання не гарантує, що військовозобов'язаний зможе безперешкодно виїхати з України. Так Львівський окружний адміністративний суд підтримав рішення прикордонників, які відмовили у виїзді заброньованому працівнику через подання оригіналу наказу про відрядження замість засвідченої копії.