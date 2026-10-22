ТЦК мобілізував військовозобов'язаного з епілепсією: чому висновок ВЛК визнали законним

Черкаський окружний адміністративний суд підтвердив законність висновку військово-лікарської комісії щодо придатності до служби у частинах забезпечення чоловіка з епілепсією. Позивач намагався скасувати рішення через проведення медогляду за один день, проте суд відхилив його вимоги через порушення процедури оскарження.

Чому суд підтримав рішення комісії

Справа стосувалася військовозобов'язаного, який пройшов медичний огляд у Звенигородській багатопрофільній лікарні. Того ж дня комісія встановила діагнози "Епілепсія з рідкими нападами" та "Далекозорість" й визнала його придатним до служби у тилових підрозділах та ТЦК. Про це йдеться в матеріалах справи №580/8413/26.

Чоловік не погодився з висновком і звернувся до суду. На його думку, медогляд провели за спрощеною процедурою всього за один день, ігноруючи попередній анамнез та медичні документи про судомні напади, через що його мали направити на стаціонарне обстеження.

Розглянувши справу, суд повністю відмовив у задоволенні позову, спираючись на кілька ключових юридичних підстав. Насамперед чоловік порушив обов'язковий позасудовий порядок оскарження постанови – це спеціальна процедура вирішення спору через вищі органи до звернення до суду.

Суд зазначає, що у матеріалах справи відсутні будь-які докази звернення позивача зі скаргою на постанову, що є предметом цього спору, до ВЛК обласного ТЦК та СП,

– зазначено у справі.

Адже Положення № 402 про військово-лікарську експертизу дає право військовозобов'язаному спочатку подати скаргу до ВЛК вищого рівня – обласного ТЦК або Центральної військово-лікарської комісії. Лише після перегляду справи вищою інстанцією рішення можна оскаржувати в суді, чого позивач не зробив.

Крім того, матеріали справи підтвердили дотримання процедури медогляду. Позивач пройшов усіх обов'язкових фахівців: терапевта, хірурга, невропатолога, офтальмолога, отоларинголога та психіатра, а також зробив необхідні лабораторні аналізи та флюорографію.

Враховуючи те, що в ході розгляду справи суд не встановив допущених з боку відповідача порушень вимог чинного законодавства, які б стосувались саме процедури проведення медичного огляду та оформлення його результатів, суд дійшов висновку, що спірна постанова ВЛК є правомірною,

– постановили в рішенні.

Суди не оцінюють медичні діагнози

Суд також нагадав, що медична оцінка діагнозів і визначення ступеня придатності належать до виключної компетенції ВЛК – спеціальної медичної колегії, яка оцінює стан здоров'я військовозобов'язаних. Суди перевіряють лише дотримання процедури й не можуть перебирати на себе повноваження медичних комісій, оскільки не володіють спеціальними знаннями в галузі медицини.

Позивач має можливість оскаржити це рішення в апеляційній інстанції протягом 30 днів.

Нагадаємо, оскарження висновку ВЛК може тривати від двох до трьох місяців при розгляді комісіями вищого рівня. Від трьох до шести місяців проходить до ухвалення рішення у суді.

Для успішного оскарження необхідно мати реальні медичні підстави, підтверджені свіжими висновками лікарів з державних або комунальних медичних закладів.