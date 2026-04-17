Зникли номери з авто: чим це загрожує і чи треба одразу йти в поліцію

Номерні знаки можуть викрасти з авто, або ж вони можуть бути втрачені чи пошкоджені. Хтось викрадає номери з метою розваги, а інший може використати їх з метою вчинення злочину.

Чому можуть викрасти номерні знаки з авто?

Українцям варто звертатися до поліції, якщо в них вкрали номерні знаки. Саме так зробила користувачка Threads, яка розповіла про викрадення з їхнього авто передніх та задніх номерів. Вони живуть в одному будинку понад два роки й уперше за цей час зіштовхнулися з такою проблемою в дворі.

Причини таких викрадень є різні. Це може бути звичайне хуліганство. Як розповів у коментарі 24 Каналу юрист мережі юридичних компаній "Центр правової допомоги" Владислав Нагорнюк, хоча в Україні й діє комендантська година, але хулігани нікуди не зникли. Відтак, якщо номерні знаки зникли не на одному авто, а ніяких записок викрадачі не лишили, то експерт радить оглянути найближчі околиці – місця біля сміттєвих баків чи територію сусідніх будинків. Адже знаки могли зняти заради розваги, а потім викинути.

Існують також колекціонери номерних знаків, які можуть викрадати привабливі комбінації цифр, певні регіони або іменні номери. У такому випадку викрадачі крадуть лише одні номерні знаки, а інші залишаються неушкодженими.

Таким зловмисникам більше нічого від вас не потрібно, бажане вони вже отримали. Зазвичай інші автомобілі залишаються неушкодженими, а будь-які повідомлення власнику відсутні.

Втім, частими є випадки незаконного заробітку на викраденні номерів. Тоді власнику залишають записку з контактами на ручці дверей або на лобовому склі. Якщо він зателефонує, то викрадачі будуть пропонувати повернути номерні знаки за гроші. Або ж шахраї надалі можуть використовувати такі номерні знаки у своїх цілях.

Владислав Нагорнюк Юрист з адміністративного права Найменші проблеми, з якими ви можете зіткнутися, це штрафи за порушення правил дорожнього руху, зокрема перевищення швидкості. Камери автоматичної фіксації не розрізняють транспортний засіб, є номер – є порушення. У такому разі саме вам доведеться доводити свою невинуватість, і постане логічне питання: чому ви не звернулися до поліції? Гірше, якщо номерні знаки будуть використані під час скоєння серйозніших злочинів. Тоді пояснення доведеться надавати вже у значно складніших обставинах.

Чи допоможе звернення до поліції?

Тому нехтувати зверненням до поліції не потрібно в будь-якому разі. Таким чином можна зберегти гроші, час та нерви.

Залишити повідомлення можна шляхом особистого звернення до районного управління поліції або за номером 102. Після цього людині одразу вилають довідку про втрату номерних знаків, яка може захищати людину в разі протиправних дій.

Далі важливо відновити своїх номерні знаки. Для цього звертатися треба до територіального сервісного центру МВС та мати документи:

паспорт та ідентифікаційний код власника транспортного засобу. Якщо паспорт у вигляді ID-картки, то додатково потрібно мати витяг про місце проживання;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;

довідка про втрату номерних знаків, видана у відділенні Національної поліції.

За словами Владислава Нагорнюка, працівник сервісного центру МВС внесе інформацію до бази даних автоматичну ідентифікаційну систему "Номерний знак".

Після цього проводиться перереєстрація транспортного засобу: замість викрадених номерних знаків за заявою власника (або уповноваженої особи) видається нове свідоцтво про реєстрацію та нові номерні знаки. У такому випадку попередні номерні знаки визнаються недійсними, що дозволяє уникнути можливих негативних наслідків,

– говорить юрист.

Зауважимо! У разі втрати номерних знаків за інших обставин або їх пошкодження, поліції подається письмове пояснення обставин втрати.

Експерт наголосив, що якщо номерні знаки дійсно були викрадені, то заміна номерів і відповідно свідоцтва про реєстрацію фактично залишається єдиним безпечним варіантом. Причина проста: як вже зазначалось, викрадені номери можуть бути використані для скоєння правопорушень, і всі наслідки, так чи інакше, спочатку торкнуться саме до постраждалого.

