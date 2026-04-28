Воєнний стан в Україні та мобілізацію продовжили: Рада затвердила відповідні Укази президента

На засіданні Верховної Ради 28 квітня парламентарі вирішили продовжити дію воєнного стану та загальної мобілізації. Правовий режим для відсічі російській агресії та захисту держави триватиме ще 90 днів від 4 травня 2026 року.

Що відомо про продовження воєнного стану та мобілізації?

Відповідне рішення ухвалили народні депутати, "за" проголосували 315 депутатів. Продовження мобілізації в Україні підтримали 304 нардепів. Про це повідомляє 24 Канал. Водночас свої думки щодо продовження війни висловили народні обранці.

Депутати також просять секретаря РНБО Рустема Умерова дати питання й розповісти про роботу над питанням МіндічГейту та перемовин. За таку пропозицію проголосували 152 народні депутати.

Роман Костенко запропонував запросити президента Володимира Зеленського на обговорення плану закінчення війни. Адже, на його думку, варто створити єдину стратегію захисту України.

Михайло Цимбалюк виступає за те, аби бійцям підняли грошове забезпечення. Фракція "Батьківщина" вважає, що таким чином мобілізація була б справедливою.

Коли в наглядовій раді отримують від імені держави великі кошти, коли в державних підприємствах, які доведені до банкрутства, отримують мільйонні зарплати в місяць, коли деякі навіть державні службовці отримують більше, ніж військові в державі, що воює – це не тільки аморально, це антизаконно, це не по-людськи. Через те ми вимагаємо від уряду все-таки виконати зобов'язння і підвищити грошове забезпечення для військових,

– зазначив Цимбалюк.

Під час обговорення Юрій Павленко зазначив, що за роки війни стало зрозуміло, що найважливішими людьми нації є солдати. Тому уряд має витрачати гроші не на популістські речі, а змінити державний бюджет на 2026 рік для збільшення фінансування сектору безпеки і оборони.

Народна депутатка Ірина Фриз порушила питання, що мобілізація має бути не примусом, а відбуватися з мотивацією. Тому важливо правильно робити реформу, аби військові були забезпечені всім необхідним.

Як написав нардеп Ярослав Железняк, два голоси було проти продовження воєнного стану та мобілізацію. За його словами таке рішення не підтримали Олексій Гончаренко та Ганна Скороход.

Що передувало?

Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкти про продовження воєнного стану та мобілізації. Відповідні комітети підтримали Указ. Закон почне діяти з 4 травня до 2 серпня.

24 лютого 2022 року Україна ввела воєнний стан після початку повномасштабного вторгнення Росії. Відтак держава отримала більше повноважень для оборони країни, зокрема почала мобілізацію ресурсів і запровадила тимчасові обмеження прав громадян.